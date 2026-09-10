Γιώργος Μαζωνάκης: Τα λευκά τριαντάφυλλα στην είσοδο του σπιτιού του από την γειτόνισσά του -«Καλό ταξίδι, Γιώργο»

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«Πάγωσε» το πανελλήνιο με την σοκαριστική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ιδίως στη γειτονιά του στη Βούλα, όπου διέμενε ο γνωστός τραγουδιστής.

Τα πρώτα λουλούδια που τοποθετήθηκαν στην είσοδο του σπιτιού του συνοδεύονταν από ένα λιτό σημείωμα που έγραφε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο, η γειτόνισσα».

Την ίδια στιγμή, το σπίτι έχει σφραγιστεί από ισχυρή αστυνομική δύναμη που παραμένει στο σημείο. Πρόκειται για την τυπική, πλην απόλυτα αυστηρή, διαδικασία του πρωτοκόλλου.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο, τελεί εν αναμονή της ειδικής άδειας από τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στον επιβεβλημένο έλεγχο των χώρων της κατοικίας του.

Στο μεταξύ, ο κόσμος συρρέει για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών και στο απόγειο της επαγγελματικής του ζωής.

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