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10.09.2026 15:43

Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων: Σηκώθηκε ελικόπτερο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

10.09.2026 15:43
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Αγιόφυλλο Τρικάλων, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, που έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για τους πολίτες να βρίσκονται. σε ετοιμότητα.

Επίσης, ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Από αέρος έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Μετεώρων, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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