Ο Γιώργος ήταν λεβεντιά: Όταν ο Μαζωνάκης «έκραζε» τη Χρυσή Αυγή και διαχώριζε τη θέση του από τον Σφακιανάκη

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Μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη απέναντι στη Χρυσή Αυγή και στις δηλώσεις υποστήριξης του Νότη Σφακιανάκη επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ήταν Νοέμβριος του 2013, όταν η Χρυσή Αυγή επιχειρούσε να εμφανιστεί ως δήθεν «αντισυστημική» δύναμη και εκπρόσωποί της φιλοξενούνταν συχνά στα τηλεοπτικά πάνελ. Ο Νότης Σφακιανάκης είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της νεοναζιστικής οργάνωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδή από το κοινό τους σχήμα.

Ερωτηθείς τότε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μάσησε τα λόγια του:

«Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Σφακιανάκη, άψογα. Μετά από αυτή τη δήλωση για τη Χρυσή Αυγή, προφανώς δεν θα δούλευα μαζί του».

Μια λιτή αλλά απολύτως καθαρή τοποθέτηση, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί απέφευγαν να τραβήξουν διαχωριστικές γραμμές από την Ακροδεξιά.

Δείτε το βίντεο με τη δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη:

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