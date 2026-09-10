Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Αποτελέσματα Διαγωνισμού Καινοτομίας για Νεοφυείς Επιχειρήσεις και καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR)

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Καινοτομίας για Νεοφυείς Επιχειρήσεις και καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR), που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2026.

Οι ομάδες που διακρίθηκαν είναι:

🥇 1ο Βραβείο: Η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την πρόταση του «Έξυπνου Καθρέπτη», μιας καινοτόμου λύσης για την υποστήριξη της αυτόνομης και ασφαλούς διαβίωσης στο σπίτι. Η εφαρμογή αξιοποιεί την τεχνολογία ως καθημερινό εργαλείο φροντίδας, επιτρέποντας την παρακολούθηση της αυτονομίας, της ασφάλειας και της ευεξίας του χρήστη.

🥈 2ο Βραβείο: Η UniWattAI, η οποία αναπτύσσει λογισμικό που προβλέπει το κόστος και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και αποφασίζει αυτόματα πότε ένα κτίριο, ένας στόλος ηλεκτρικών οχημάτων, ένα εργοστάσιο, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ή μια μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει ή να πωλεί ενέργεια, με στόχο χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερα έσοδα.

🥉 3ο Βραβείο: Η DiagnAll, ελληνική healthtech startup που αναπτύσσει το Cardion, ένα μικρό, μη επεμβατικό wearable που τοποθετείται στο στήθος και καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημα του χρήστη. Με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, αναλύει το καρδιακό σήμα και παρέχει εξατομικευμένη εκτίμηση αυξημένου κινδύνου εμφράγματος, έως και μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωσή του.

Στους νικητές απονεμήθηκαν δωροεπιταγές της Πλαίσιο ΑΕ αξίας 1.000 ευρώ, 500 ευρώ και 300 ευρώ για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Deloitte προσέφερε τηναπευθείας πρόσβαση στην τελική διαδικασία επιλογής για τον επόμενο κύκλο του Deloitte StartUp Accelerator, που θα πραγματοποιηθείστην Πάτρα.

Μέσα από τον Διαγωνισμό αναδείχθηκαν καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνολογιών XR, δημιουργώντας λύσεις με προοπτικές ανάπτυξης και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ομάδες που διακρίθηκαν, προσφέροντας δυνατότητες δικτύωσης με επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς και τεχνολογικούς φορείς, καθοδήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεών τους και διασύνδεση με δυνητικές πηγές χρηματοδότησης και επενδυτικές ευκαιρίες.

Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και παρουσίασαν τις δικές τους εφαρμογές του αύριο.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς του Διαγωνισμού, Πλαίσιο ΑΕ και Deloitte, καθώς και το Startupper, Χορηγό Επικοινωνίας, για την πολύτιμη υποστήριξή τους.