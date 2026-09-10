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10.09.2026 15:33

Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό πλοίο

10.09.2026 15:33
kina fotia ploio – new
Photo: X Xinhua

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Φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκντάο (ανατολική Κίνα), στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

«Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι. Δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» και 20 άνθρωποι βρέθηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», μετέδωσε το Νέα Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο στη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο προσθέτοντας ότι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί.

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το Νέα Κίνα φαίνεται ότι το εν λόγω πλοίο είναι το Ocean Melody. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ηλικίας 20 ετών υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, ενώ η Huili Shipping Co Ltd αναφέρεται ως ιδιοκτήτριά του.

Το πλοίο έφθασε στο ναυπηγείο στο Τσινγκντάο στις 31 Αυγούστου και παρέμενε έκτοτε εκεί.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες «να διεξαχθούν κατεπειγόντως έρευνες για τους αγνοούμενους, να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου.

Η Beihai Shipbuilding στο Τσινγκντάο είναι θυγατρική των κρατικών ναυπηγείων China State Shipbuilding Corporation, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 16:27
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