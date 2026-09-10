Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό πλοίο

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Φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκντάο (ανατολική Κίνα), στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

At least 20 people killed in a fire aboard a cargo ship in China’s Qingdao



The vessel was undergoing repairs at the port. Rescue operations are still underway. pic.twitter.com/2akHwh55hM September 10, 2026

«Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι. Δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» και 20 άνθρωποι βρέθηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», μετέδωσε το Νέα Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο στη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο προσθέτοντας ότι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί.

At least 20 people were killed and five were missing after a cargo ship caught fire while docked in a Chinese port, Chinese state media reported. https://t.co/4708nF4Jao September 10, 2026

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το Νέα Κίνα φαίνεται ότι το εν λόγω πλοίο είναι το Ocean Melody. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ηλικίας 20 ετών υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, ενώ η Huili Shipping Co Ltd αναφέρεται ως ιδιοκτήτριά του.

Foreign cargo ship fire at Qingdao shipyard causes heavy casualties as Xi Jinping orders full rescue

By Caroline Ma – https://t.co/tXH6MQMYTG September 10, 2026

Το πλοίο έφθασε στο ναυπηγείο στο Τσινγκντάο στις 31 Αυγούστου και παρέμενε έκτοτε εκεί.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες «να διεξαχθούν κατεπειγόντως έρευνες για τους αγνοούμενους, να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου.

Η Beihai Shipbuilding στο Τσινγκντάο είναι θυγατρική των κρατικών ναυπηγείων China State Shipbuilding Corporation, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

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Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;









