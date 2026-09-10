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10.09.2026 16:47

Open: Το αντιαισθητικό σκηνικό να παρακάμπτει ο Στραβελάκης την Παπακωστοπούλου σαν να είναι… βάρος

10.09.2026 16:47
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Στο ίδιο έργο θεατές πιθανόν να αισθάνθηκαν όσοι παρακολούθησαν την Τετάρτη (9/9) την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «10 παντού» του Open. Τα θερμόμετρο ανέβηκε στο πλατό με φιλοξενούμενο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. καθώς στο επίκεντρο της συζήτησης με τους Νίκος Στραβελάκη-Κατερίνα Παπακωστοπούλου, βρέθηκε η ακρίβεια.

Τι ήθελε να πει η Παπακωστοπούλου ότι για μερίδα των Ελλήνων ο μισθός έχει εξανεμιστεί στις 20 του μήνα, σημειώνοντας ότι το έχει βιώσει και η ίδια, για προκαλέσει την κατάπληξη του πολιτικού;

Από αυτό το σημείο η συζήτηση εκτροχιάστηκε με τον Κυρανάκη να ρωτά επίμονα την δημοσιογράφο επι προσωπικού. Ήταν μια ανοίκεια επίθεση που δεν είχε κανένα νόημα. Την ίδια στιγμή ο πολιτικός «πετούσε τη μπάλα στην εξέδρα».

Αντί σε εκείνο το σημείο ο Στραβελάκης να συνταχθεί με τη συνάδελφό του ή έστω να την αφήσει να απαντήσει στον γραμματέα της ΝΔ, πήρε αμέσως ίσες αποστάσεις, έδειξε… ενοχλημένος από την τροπή της συζήτησης και με τρόπο μάλιστα που φαινόταν μία δυσφορία επειδή την προσοχή τράβηξε η Παπακωστοπούλου και όχι ο ίδιος. Σε μία ακαταλαβίστικη και μάλλον αντιδεοντολογική κίνηση, ο δημοσιογράφος ανέλαβε ρόλο… «πυροσβέστη», χωρίς κανείς να το ζητήσει, μα και δίχως να υπάρχει τέτοια ανάγκη.

Ήταν θετικό που είχε ανάψει η συζήτηση και επίσης θετικό ήταν το γεγονός ότι στο όλο σκηνικό της παρουσίασης είχε μπει δυναμική και η δημοσιογράφος, σπάζοντας το μονοπώλιο του Στραβελάκη στη «συζήτηση» με τον Κυρανάκη. Άλλωστε η εκπομπή έχει δύο παρουσιαστές και όχι τον Στραβελάκη και κάπου κάπου, όταν το… επιτρέπει ο Στραβελάκης και την Παπακωστοπούλου. Είναι και αντιτηλεοπτικό και αντιαισθητικό το θέαμα να αντιμετωπίζει ο Στραβελάκης την συμπαρουσιάστριά του σαν «αναγκαίο κακό». 

Το έκανε μία σεζόν με την Μίνα Καραμήτρου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επιτρέψει ο διευθυντής του σταθμού Χρήστος Παναγιωτόπουλος και δεύτερη.

Το επίμαχο απόσπασμα στο 17.30 του βίντεο

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