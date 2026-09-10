Από τη σχολική ποδιά… στη «βλεφαρίδα τέντα» – Μαθήματα αισθητικής από τη Λατινοπούλου

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Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποφάσισε να κάνει κάτι περισσότερο από το να στείλει τις καθιερωμένες ευχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είπε να επιστρέψει και λίγο στο… σχολικό dress code, βάζοντας στο στόχαστρο την εμφάνιση των μαθητριών.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» τάχθηκε υπέρ της επιστροφής της σχολικής ποδιάς στην Ελλάδα. Αλλά δεν αρκέστηκε στη νοσταλγία μιας στολής που καταπίεζε τους μαθητές που ασφυκτιούσαν μέσα στους γιακάδες, έκανε ένα βήμα παραπέρα και άνοιξε και το κεφάλαιο «μαθητική εμφάνιση», με πρωταγωνίστριες αυτή τη φορά τις… βλεφαρίδες, τα νύχια και το μακιγιάζ.

Εκεί, η κ. Λατινοπούλου ανέλαβε ρόλο αυστηρής επιθεωρήτριας αισθητικής, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων τα μακριά νύχια «νύχι του τυραννόσαυρου» και τις έντονες βλεφαρίδες «βλεφαρίδα τέντα».

Το μήνυμα, πάντως, ήταν σαφές: λιγότερο μακιγιάζ, λιγότερη… πασαρέλα και, κατά προτίμηση, μια επιστροφή σε μια πιο αυστηρή εικόνα του μαθητή και της μαθήτριας.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της, ενώ στη συνέχεια συνέδεσε την έντονη εμφάνιση των μαθητριών με το… πώς θα μπορούσαν να τις βλέπουν τα αγόρια εκτός σχολείου.

Και κάπως έτσι, από την εκπαίδευση και τη σχολική ζωή φτάσαμε ξανά στο γνώριμο πεδίο του «πώς πρέπει να ντύνονται και να εμφανίζονται τα κορίτσια». Γιατί προφανώς, ανάμεσα στα προβλήματα με τα κενά στα σχολεία, τις υποδομές και την εκπαιδευτική καθημερινότητα, υπήρχε η ανάγκη να ανοίξει διάλογος για το μήκος των νυχιών και το αν η βλεφαρίδα έχει ξεπεράσει τα όρια της… τέντας.

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