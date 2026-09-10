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10.09.2026 17:11

Πολυτελές σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λευκάδα (Video)

10.09.2026 17:11
Lefkada

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Στις φλόγες τυλίχθηκε πολυτελές σκάφος στη Λευκάδα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται να βγαίνει πυκνός καπνός και φλόγες από το σκάφος. Οι τρεις επιβαίνοντες κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά με ιδία μέσα. 

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ξηράς, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

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