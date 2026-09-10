Θάνατος Μαζωνάκη: Έγγραφα και στοιχεία συνέλλεξαν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI από το ιατρείο στο Κολωνάκι – Έρευνα και στο σπίτι των γιατρών

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Με τέσσερις φακέλους και μια σακούλα με στοιχεία που συνέλλεξαν αποχώρησαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι τα στελέχη του ελληνικού FBI, που ανέλαβαν την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Λίγο πριν από τις 16:00, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το κτίριο μεταφέροντας σύμφωνα με πληροφορίες, έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια.

Κλιμάκιο αστυνομικών βρισκόταν από πολύ νωρίς το πρωί στον χώρο, ενώ οι ερευνητές προχώρησαν στη συλλογή μεγάλου όγκου ψηφιακού υλικού του ιατρείου. Στην έρευνα συμμετείχε και αξιωματικός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο αυτό κατέσχεσαν υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλα ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα, προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα ευρήματα τοποθετήθηκαν σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από το ιατρείο και θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για εξέταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών επεκτείνονται και στο σπίτι των γιατρών, ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να ενημερώσουν εγκαίρως τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς το βράδυ της Πέμπτης λήγει το αυτόφωρο.

Στον χώρο, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου.





Βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο

Στις 9 το πρωί μετέβη στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μαζί με τον γιατρό και τη σύζυγό του που ερευνώνται για τον θάνατο του τραγουδιστή, προκειμένου να κάνει αυτοψία στον χώρο και στα μηχανήματα, ενώ στις 10:30 μετέβη στον χώρο και ειδικό κλιμάκιο του «ελληνικού FBI», προκειμένου να διεξαγάγει τη δική του έρευνα. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη ανέλαβαν να ελέγξουν επισταμένως τις ψηφιακές συσκευές που υπάρχουν στον χώρο, όπως υπολογιστές και κάμερες, αλλά και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, αστυνομικοί μετέβησαν στην Αιματολογική Κλινική του Ευαγγελισμού προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους εξηγήθηκε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα. Για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα. Γίνεται με δύο φλεβοκαθετήρες και δεν γίνεται από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι κατά την πρωινή αυτοψία που έγινε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν περιλαμβάνονταν μέχρι πρόσφατα στον εξοπλισμό που είχε καταγραφεί στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά το τέλος των ερευνών στο ιατρείο και τις καταθέσεις των ειδικών, ο φάκελος θα σταλεί στον εισαγγελέα που θα αποφασίσει για το αν θα απαγγείλει κατηγορίες και σε ποιους.

Τεχνικό σύμβουλο όρισε η οικογένεια Μαζωνάκη, την Παρασκευή η νεκροτομή

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή της σορού του αγαπημένου τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί αύριο και όχι σήμερα, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή.

«Σε κακή κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ιατρού Ιωάννας Γάκα, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, «ήταν σε κακή κατάσταση», όπως είπε. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, δυσκολευόταν ακόμα και να μιλήσει.

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση του.

Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα – την Τετάρτη – ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά ότι «δεν μιλούσε σωστά».

Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Η γιατρός υποστήριξε, ακόμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του 54χρονου τραγουδιστή ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του σώματός του δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε ξαφνική ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του Μαζωνάκη, με πτώση της πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου.

«Εφυγε από το ιατρείο ζωντανός»

Όπως αναφέρει, σταμάτησε αμέσως τη διαδικασία,φώναξε τον σύζυγό της και ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μαζί με τον σύζυγό της συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ανέλαβαν οι διασώστες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αρχικά έφτασε στο ιατρείο όχημα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο, με το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η γιατρός επιμένει στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν αναχώρησε με το ασθενοφόρο από το ιατρείο.

Τέλος, τονίζει πως διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Σημειώνεται, πάντως, ότι κατά πληροφορίες ο σύζυγός της που ήταν και ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Το χρονικό της υπόθεσης του θανάτου του τραγουδιστή

Υπενθυμίζεται πως ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας, όπως υποστηρίζουν από το ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνθηκε πολύ έντονους πόνους στο στήθος και υπέστη ανακοπή.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστη σε μοτοσικλέτα να φτάνει στο σημείο περίπου επτά λεπτά αργότερα για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια κατέφθασε το ασθενοφόρο, με το προσωπικό να ξεκινά προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καθώς η κατάσταση του καλλιτέχνη κρινόταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Ακολούθησε η επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Παρά το γεγονός ότι διακομίστηκε χωρίς σφυγμό, οι ιατροί του νοσοκομείου έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη επί 55 λεπτά για να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στις 17:40 καταγράφηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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