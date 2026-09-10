Ξέφυγε πάλι ο Δρυμιώτης – Είπε χιονάτη τον Μητσοτάκη και νάνους τα κόμματα

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Ιδιαίτερα… θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και υποτιμητικά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης… επεφύλαξε σε ακόμη μία τηλεπτική του εμφάνιση ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκλογικός αναλυτής, σχολιάζοντας στο Action24 τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό του Star.

«Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάζω μόνο ποιοτικά και όχι αριθμητικά. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους. Δεκατέσσερις μονάδες διαφορά, αυτό λέγεται double score», ανέφερε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το σκηνικό, απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί κανένας από τους υπόλοιπους δεν προσφέρει», προφήτεψε μεταξύ άλλων.

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