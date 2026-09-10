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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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10.09.2026 08:10

Επική ατάκα για Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι γλυκός σαν το ζαχαρούχο γάλα»

10.09.2026 08:10
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Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει, και τι δεν έχουμε ακούσει για τους πολιτικούς αρχηγούς, είτε από απλούς πολίτες είτε από στελέχη κομμάτων. Ωστόσο, μια πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ το… τερμάτισε.

Ο λόγος για την Κέλλυ Σταμούλη, η οποία, μιλώντας στο ΟΝΕ, αντέκρουσε την άποψη ότι ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης είναι στρυφνός. «Δεν είναι στρυφνός. Είναι γλυκός σαν το ζαχαρούχο γάλα», είπε η κ. Σταμούλη, προσθέτοντας ότι «έχει πολύ καλή φωνή, έχει τη βραχνάδα την ερωτική».

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 08:40
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