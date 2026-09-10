Η ουγγρική UBM αποκτά το 65% της ΕΛΒΙΖ και ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα

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Σε ουγγρικά χέρια περνά ο έλεγχος μιας από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες ζωοτροφών, καθώς η UBM Group αποκτά το 65% της ΕΛΒΙΖ, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά και συνολικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η UBM αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους αγροδιατροφής της Ουγγαρίας, με δραστηριότητες στην παραγωγή ζωοτροφών και στο εμπόριο δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Η είσοδός της στην ΕΛΒΙΖ προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της σημαντική παραγωγική βάση στην Ελλάδα και πρόσβαση σε μια αγορά με ισχυρό αγροτικό και κτηνοτροφικό αποτύπωμα.
Για την ΕΛΒΙΖ, η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ανοίγει νέο κεφάλαιο. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου των ζωοτροφών στην Ελλάδα, με μακρά παρουσία στην εγχώρια αγορά.
Η συμφωνία είχε γνωστοποιηθεί αρχικά τον Ιούνιο και η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της UBM.
Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις επόμενες κινήσεις του νέου βασικού μετόχου και κυρίως στο κατά πόσο η ΕΛΒΙΖ θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω ανάπτυξη του ουγγρικού ομίλου στην ελληνική και ευρύτερη βαλκανική αγορά.
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