Κυψέλη: Τυλιγμένα σε προβιά τα οστά που βρέθηκαν σε δεύτερη σακούλα – Εξετάζεται αν είναι ανθρώπινα

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Συνεχίζεται το θρίλερ στην Άνω Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό και δεύτερης σακούλας με οστά, με την Αστυνομία να τα παραλαμβάνει από το σημείο και να τα μεταφέρει στην ιατροδικαστική υπηρεσία για εκτίμηση.

Ένας πολίτης ήταν αυτός που εντόπισε τη σακούλα και ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τα οστά.

Πρόκειται για μικρού μεγέθους οστά, τυλιγμένα σε προβιά και τοποθετημένα μέσα σε μαύρη σακούλα, η οποία ήταν κάπως ξεθαμμένη. Η σακούλα εντοπίστηκε απέναντι από πολυκατοικία.

Σε αντίθεση με το πρώτο εύρημα, τα συγκεκριμένα οστά δεν έμοιαζαν εμφανώς ανθρώπινα. Για τον λόγο αυτό, θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή εάν ανήκουν σε ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εύρημα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας», όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με το κρανίο και τα ανθρώπινα οστά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει την προέλευση των οστών και να δείξει εάν το νέο εύρημα συνδέεται με την υπόθεση.

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