Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: Η ιδιωτική κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου – Δεν μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση εκεί (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια μόνο για παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, ενώ το σχετικό μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον Σύλλογο.

Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα πραγματοποιήσει έλεγχο στον χώρο σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διαπίστωση των συνθηκών.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, στο ιατρείο εργάζονταν ένας παθολόγος και ένας γιατρός άνευ ειδικότητας, γεγονός που αποκλείει τη νόμιμη εκτέλεση εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων.

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Για τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Πατούλης.

«Καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ λυπηρή μέρα, και προφανώς όλοι θα πρέπει να εκφράσουμε προς την οικογένεια τα συλλυπητήριά μας, και προφανώς να πω ότι πράγματι όλους μας έχει αυτό στεναχωρήσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (10/9) στον ΣΚΑΪ.

«Από εκεί και πέρα, χθες θελήσαμε σε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο και γιατρό άνευ ειδικότητος, όπου προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο αντιλαμβάνεστε γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες», ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν το ιατρείο αυτό είχε άδεια για να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε κατηγορηματικά όχι. «Αν μιλάμε ότι κάνει για πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε έναν τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί» είπε, προσθέτοντας ότι προφανώς ούτε το μηχάνημα που διέθετε η κλινική έχει δηλωθεί.

«Προφανώς δεν έχει δηλωθεί, και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως, και μετέβη εκεί στον χώρο. Δυστυχώς η αστυνομία και σωστά, πιθανόν, έκανε, είχε κλειδώσει γενικότερα όλο αυτόν τον χώρο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την Ασφάλεια στις 8:30 σήμερα να υπάρξει επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουμε, αλλά και να διαπιστώσουμε και βάσει του φακέλου του ιατρείου, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί». Σημείωσε ότι στον επανέλεγχο του 2025 δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης.

Εξηγώντας τι είναι η πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Πατούλης είπε: «Είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται με έναν σύνθετο τρόπο και μάλιστα χρειάζεται να υπάρχει team θα έλεγα γιατρών αλλά και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται για διάφορες ασθένειες, κυρίως αιματολογικές. Όμως τελευταία στο longevity και γενικότερα στην αντιγήρανση, αλλά και στην αποτοξίνωση, χρησιμοποιείται σε διάφορες κλινικές, και στο εξωτερικό κυρίως».

«Μιλάμε για καθαρισμό του αίματος από διάφορες τοξίνες, επιβλαβείς πρωτεΐνες, με βαρέα μέταλλα, τα οποία όμως για να μπορέσει να συμβεί αυτό, μέσα από μια εξωσωματική διαδικασία του αίματος, γίνεται διαχωρισμός του πλάσματος από τα έμμορφα συστατικά του αίματος, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, και το πλάσμα πλέον μέσα σε αυτή την εξωσωματική διαδικασία του μηχανήματος περνάει από άλλο φίλτρο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ερωτηθείς τέλος για το αν προβλέπεται να κάνει μια τέτοια επέμβαση μια γυναικολόγος είπε: «Αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στον φάκελο αυτού του ιατρείου είναι παθολόγος, που προφανώς είναι ο σύζυγος, και άνευ ειδικότητος, η σύζυγος. Αυτά μας έχουν δηλώσει, αυτά είναι τα χαρτιά. Καμία σχέση. Και προφανώς όμως και γυναικολόγος να ήταν ακόμα, δεν μπορεί να κάνει, εάν δεν υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό, ένα νοσηλευτικό προσωπικό».

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