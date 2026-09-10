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10.09.2026 08:42

Ο Τασούλας συναντάται με την Αμάλ Κλούνεϊ και τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO

10.09.2026 08:42
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα δεχθεί  σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο την Βρετανίδα δικηγόρο με καταγωγή από τον Λίβανο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία επισκέπτεται την χώρα μας για την Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO

Ο κ. Τασούλας έχει ξανασυναντηθεί με την γνωστή δικηγόρο με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, το 2014, όταν με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο, στο οποίο εργαζόταν η κα Κλούνεϊ στο Λονδίνο, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κας Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Στις 14:00 ο κ. Τασούλας θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Γενικός Διευθυντής της UNESCO είναι ο Αιγύπτιος αρχαιολόγος και πρώην υπουργός Χάλεντ Ελ Ενάνι (Khaled El-Enany), ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία, διαδεχόμενος την Οντρέ Αζουλέ. 

Είναι καθηγητής Αιγυπτιολογίας και έχει διευθύνει σημαντικά μουσεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού. 

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