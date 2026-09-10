Γκάλοπ μέτρησε Ανδρουλακη πριν πάει καν στη ΔΕΘ

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Ένα δίκιο το έχει ο γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κατσικάρης για το χθεσινό γκάλοπ της GPO. Ο οποίος κάνει μια εύστοχη παρατήρηση.
Η εταιρεία μέτρησε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, χωρίς όμως να έχει πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, όπως πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή να έχει παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και τις προτάσεις όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας επίσης στη Θεσσαλονίκη.
Πιθανόν η εταιρεία έβαλε στη μέτρηση την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, αλλά μιλάμε για ανόμοια πράγματα.
Το ορθό είναι να συγκρίνονται παρόμοιες δραστηριότητες, αφού είμαστε σε μέρες ΔΕΘ.
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