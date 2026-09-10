Γκάλοπ μέτρησε Ανδρουλακη πριν πάει καν στη ΔΕΘ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα δίκιο το έχει ο γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κατσικάρης για το χθεσινό γκάλοπ της GPO. Ο οποίος κάνει μια εύστοχη παρατήρηση.

Η εταιρεία μέτρησε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, χωρίς όμως να έχει πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, όπως πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή να έχει παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και τις προτάσεις όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας επίσης στη Θεσσαλονίκη.

Πιθανόν η εταιρεία έβαλε στη μέτρηση την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, αλλά μιλάμε για ανόμοια πράγματα.

Το ορθό είναι να συγκρίνονται παρόμοιες δραστηριότητες, αφού είμαστε σε μέρες ΔΕΘ.

Διαβάστε επίσης

Με Γιώργο Μητσάκη απάντησε ο Τσίπρας για τα κοσμήματα της πατριωτικής εισφοράς και τις θυρίδες

Στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας

O Μαρινάκης αδειάζει τον Φλωρίδη για την κινδυνολογία περί θερμού επεισοδίου με την Τουρκία