JPMorgan: Επεκτείνει το corporate banking στην Ελλάδα και ενισχύει την κάλυψη μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων

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Ισχυρότερο αποτύπωμα στην ελληνική τραπεζική αγορά επιχειρεί να αποκτήσει η J.P. Morgan , επεκτείνοντας πλέον τις δραστηριότητές της στη χώρα και στον τομέα του global corporate banking.

Επικεφαλής της νέας δραστηριότητας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης, ως Head of Global Corporate Banking Greece, έχοντας την ευθύνη για την κάλυψη ελληνικών επιχειρήσεων μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η αμερικανική τράπεζα έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα στην επενδυτική τραπεζική, ενώ ο Στέλιος Παπαδόπουλος παραμένει Senior Country Officer για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης του corporate banking της J.P. Morgan στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Reuters, το προσωπικό της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική έχει αυξηθεί κατά 25% την τελευταία διετία.

Η επιλογή της Ελλάδας έχει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς σηματοδοτεί μεγαλύτερη στόχευση στις ανάγκες χρηματοδότησης και στις συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων.

Η J.P. Morgan διαθέτει παρουσία στην ελληνική αγορά ήδη από το 1968 και εξυπηρετεί μεγάλες ελληνικές εταιρείες, παρέχοντας υπηρεσίες μεταξύ άλλων σε investment banking, asset management και πληρωμές. Με την προσθήκη του corporate banking διευρύνει πλέον το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει στην εγχώρια επιχειρηματική αγορά.

Από τα τέσσερα, θα κρατούσα οπωσδήποτε UBM–ΕΛΒΙΖ και J.P. Morgan, γιατί έχουν καθαρό επιχειρηματικό «νέο» και όχι απλώς ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

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