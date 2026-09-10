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10.09.2026 08:10

Autohellas: Στα 501 εκατ. ευρώ ο τζίρος εξαμήνου, με άνοδο EBITDA και πίεση στα κέρδη

10.09.2026 08:10
autohellas

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Δύο διαφορετικές ταχύτητες εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Autohellas, καθώς η ενίσχυση των δραστηριοτήτων μίσθωσης αυτοκινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό αντιστάθμισε σε σημαντικό βαθμό τις πιέσεις που καταγράφηκαν στην εμπορία αυτοκινήτων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 501 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2,6% και έφθασαν τα 129,7 εκατ. ευρώ. Η εικόνα ήταν διαφορετική στην τελική γραμμή, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 28,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 12,3%.

Στο δεύτερο τρίμηνο, περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο λόγω της έναρξης της ισχυρής τουριστικής περιόδου, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 280,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή κάμψη 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εικόνα του εξαμήνου αναδεικνύει και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου. Οι μισθώσεις αυτοκινήτων, τόσο στην εγχώρια όσο και στις ξένες αγορές, κινήθηκαν ανοδικά, ενώ η εμπορία είχε χαμηλότερη συνεισφορά τόσο στον τζίρο όσο και στην κερδοφορία.

Το δεύτερο μισό της χρονιάς αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής περιόδου και θα δείξει κατά πόσο η δυναμική των μισθώσεων μπορεί να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

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