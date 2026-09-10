Energean: Κέρδη 160 εκατ. δολαρίων, υψηλότερη παραγωγή και νέα έργα στο επίκεντρο του εξαμήνου φέτος

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Με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, αύξηση της παραγωγής και ταυτόχρονη προώθηση των επενδυτικών της σχεδίων έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την Energean, η οποία συνεχίζει να «χτίζει» το χαρτοφυλάκιό της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 45% και διαμορφώθηκαν στα 160 εκατ. δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 35%. Παράλληλα, η παραγωγή ανέκαμψε σε επίπεδα άνω των 180.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εικόνα του ομίλου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Στο κοίτασμα Katlan ολοκληρώθηκαν δύο γεωτρήσεις, με στόχο η παραγωγή να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά ορόσημα του επενδυτικού προγράμματος, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική της βάση.

Η βελτίωση των ταμειακών ροών σε συνδυασμό με τη μείωση του χρέους δημιουργεί παράλληλα μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση των νέων έργων. Για την Energean το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα με την οποία οι νέες επενδύσεις θα μετατραπούν σε πρόσθετη παραγωγή και έσοδα

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