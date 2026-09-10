search
ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 08:39
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 08:15

Energean: Κέρδη 160 εκατ. δολαρίων, υψηλότερη παραγωγή και νέα έργα στο επίκεντρο του εξαμήνου φέτος

10.09.2026 08:15
energean_power_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, αύξηση της παραγωγής και ταυτόχρονη προώθηση των επενδυτικών της σχεδίων έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την Energean, η οποία συνεχίζει να «χτίζει» το χαρτοφυλάκιό της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 45% και διαμορφώθηκαν στα 160 εκατ. δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 35%. Παράλληλα, η παραγωγή ανέκαμψε σε επίπεδα άνω των 180.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εικόνα του ομίλου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Στο κοίτασμα Katlan ολοκληρώθηκαν δύο γεωτρήσεις, με στόχο η παραγωγή να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά ορόσημα του επενδυτικού προγράμματος, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική της βάση.

Η βελτίωση των ταμειακών ροών σε συνδυασμό με τη μείωση του χρέους δημιουργεί παράλληλα μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση των νέων έργων. Για την Energean το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα με την οποία οι νέες επενδύσεις θα μετατραπούν σε πρόσθετη παραγωγή και έσοδα

Διαβάστε επίσης

Enaon: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των ενεργειακών υποδομών στην ελληνική αγορά

Mitsis: Νέος επενδυτικός κύκλος σε έξι προορισμούς με αιχμή Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο

Hellenic Train: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ φέρνει 25 νέα τρένα στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voulgari-chasapopoulos-new
MEDIA

Χασαπόπουλος – Βούλγαρη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν – Να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική ασφυξία για νοικοκυριά και νέους με τα εισοδήματα να χάνουν τη μάχη των ενοικίων

FOKIA_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)

kypseli-ptoma2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τυλιγμένα σε προβιά τα οστά που βρέθηκαν σε δεύτερη σακούλα – Εξετάζεται αν είναι ανθρώπινα

elviz
BUSINESS

Η ουγγρική UBM αποκτά το 65% της ΕΛΒΙΖ και ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mazwnakis giwrgos
LIFESTYLE

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φέρρης και Οικονομόπουλος αναβάλλουν τις συναυλίες τους

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ - «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 08:39
voulgari-chasapopoulos-new
MEDIA

Χασαπόπουλος – Βούλγαρη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν – Να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική ασφυξία για νοικοκυριά και νέους με τα εισοδήματα να χάνουν τη μάχη των ενοικίων

FOKIA_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)

1 / 3