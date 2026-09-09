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09.09.2026 08:55

Enaon: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των ενεργειακών υποδομών στην ελληνική αγορά

09.09.2026 08:55
Enaon

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Επενδύσεις που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ βάζει σε τροχιά η Enaon, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων της χώρας.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκονται επενδύσεις άνω των 640 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα δίκτυα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ενεργειακή μετάβαση.

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνδέεται με την επέκταση της πρόσβασης στο δίκτυο σε νέες περιοχές και καταναλωτές, αλλά και με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των υποδομών. Η ψηφιοποίηση και η δυνατότητα αξιοποίησης νέων μορφών ενέργειας αποτελούν κρίσιμα κομμάτια του σχεδιασμού.

Για την Enaon, η επόμενη περίοδος σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο των δικτύων φυσικού αερίου σε υποδομές που θα πρέπει σταδιακά να μπορούν να υποστηρίξουν το νέο ενεργειακό μείγμα.

Η επένδυση αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς η συζήτηση για το ενεργειακό κόστος βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις να ζητούν φθηνότερη και περισσότερο προβλέψιμη ενέργεια.

Το στοίχημα για την εταιρεία είναι διπλό: αφενός η διεύρυνση του δικτύου και αφετέρου η προετοιμασία των υποδομών για τις αλλαγές που φέρνει η ενεργειακή μετάβαση.

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