Ούτε η Λατινοπούλου θέλει συνεργασία με τη ΝΔ – «Με το ζόρι δεν θα συζητάμε αυτό το θέμα συνέχεια»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κανένα κόμμα δεν μπορεί να συγκριθεί με το δικό της ώστε να υπάρχει θέμα συνεργασίας μετά τις εκλογές, δήλωσε στο Action24 η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα στη ΝΔ.
Κι αυτό διότι το μόνο σενάριο συνεργασίας με τη Φωνή Λογικής, που θα είχε νόημα και αποτύπωμα, είναι αυτό με τη ΝΔ στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πάρει αυτοδυναμία και αναζητά κυβερνητικούς εταίρους.
Ε, η Λατινοπούλου διαμηνύει ότι δεν ενδιαφέρεται.
🔵Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν»#ProiniZoni με τους @NYpofantis και @kaimenou στο #Action24 pic.twitter.com/ICRWZZKJBy— Action24 (@action24tv) September 10, 2026
Διαβάστε επίσης:
Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την GPO για έλλειψη fair play
Επική ατάκα για Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι γλυκός σαν το ζαχαρούχο γάλα»
Γκάλοπ μέτρησε Ανδρουλακη πριν πάει καν στη ΔΕΘ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.