Ούτε η Λατινοπούλου θέλει συνεργασία με τη ΝΔ – «Με το ζόρι δεν θα συζητάμε αυτό το θέμα συνέχεια»

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Κανένα κόμμα δεν μπορεί να συγκριθεί με το δικό της ώστε να υπάρχει θέμα συνεργασίας μετά τις εκλογές, δήλωσε στο Action24 η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα στη ΝΔ.

Κι αυτό διότι το μόνο σενάριο συνεργασίας με τη Φωνή Λογικής, που θα είχε νόημα και αποτύπωμα, είναι αυτό με τη ΝΔ στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πάρει αυτοδυναμία και αναζητά κυβερνητικούς εταίρους.

Ε, η Λατινοπούλου διαμηνύει ότι δεν ενδιαφέρεται.

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