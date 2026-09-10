Η Γκίλφοϊλ επικοινώνησε τον υφυπουργό του υπουργείου Πολέμου για τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας

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Τηλεφωνική συνομιλία με τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα πολιτικής Ελμπριτζ Κόλμπι είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με σχετική ανάρτησή της στο Χ.
«Συζητήσαμε τη δύναμη των αμυντικών δεσμών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, καθώς και τις σημαντικές συνεισφορές της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ» αναφέρει η κ. Γκίλφοϊλ.
«Συμφωνήσαμε ότι η δέσμευση των Ελλήνων συμμάχων μας όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και οι τολμηρές προσπάθειές τους για εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030”, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε αμερικανικές αμυντικές δυνατότητες κορυφαίου επιπέδου, αντανακλούν τις κοινές μας αξίες και την κοινή στρατηγική μας προοπτική» τονίζει.
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