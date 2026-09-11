Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Θα ζητήσουμε άρση τηλεφωνικού απορρήτου των γιατρών – Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους»

Takeaways by to pontiki AI Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο, με επίκεντρο τη χρήση παράνομου εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων γιατρών για τη διαλεύκανση των κρίσιμων ωρών.

Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξαν θεσμικές παραλείψεις στους ελέγχους του ιατρείου, καθώς και το ενδεχόμενο προσπάθειας αλλοίωσης στοιχείων από το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η οικογένεια έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

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Συνεχίζουν να προκαλούν πολλές απορίες οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πως γίνεται να υπήρχαν παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιατρείο όπου είχε γίνει ο απαραίτητο έλεγχος είναι η βασική απορία των αρχών αλλά και του δικηγόρου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ, και ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών. Μάλιστα υποστήριξε ότι για να γινόταν μία τέτοια διαδικασία σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο, όπως ήταν δηλωμένο, για τόσο καιρό, κάποια «θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους».

Αρχικά ανέφερε πως: «Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία, και η εισαγγελία.

Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης».

Όπως σημειώνει ο κ. Λυκούδης μεταξύ άλλων θα ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να φανούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν εκείνη την ημέρα, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση που έδωσαν στους διασώστες.

«Πρέπει να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν όπως έπρεπε, για να αντιμετωπιστεί το γεγονός».

Όπως τόνισε ο δικηγόρος «πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες».

Ο κ. Λυκούδης συνέχισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ‘’ιατρείο’’ που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.

Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».

Όπως τόνισε «δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών. Είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απ’ έξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί κάνουν διάφορες ‘’θεραπείες’’, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε τέτοια ιατρεία».

Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αναλογιστούν».

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν η συγκεκριμένη κλινική διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ιατρικών πράξεων.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό της κλινικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς καλούνται να αποσαφηνιστούν τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε.

Ερωτηθείς, τέλος, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συντάξει διαθήκη, ο δικηγόρος απάντησε πως: «δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιώργο και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον».

Το τσιρότο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να βρίσκονταν στην κλινική του Κολωνακίου από τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, παρά τους ισχυρισμούς της γιατρού του, Ιωάννας Γάκας ότι το ραντεβού ήταν στις 16:00. Μάλιστα ανέφερε πως ο τραγουδιστής είχε αργήσει και 30 λεπτά, αν και οι διασώστες κλήθηκαν να τον παραλάβουν στις 16:26.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από τον λιποθυμία του σε εστιατόριο στην Κηφισιά, η γιατρός κατέθεσε πως τον είδε να έχει τσιρότο στο κεφάλι.

Όταν τον ρώτησε για το τι συνέβη, εκείνος της απάντησε πως έπεσε από τα σκαλιά του σπιτιού του και χτύπησε.

Παράλληλα αναφέρθηκαν και έντονα προβλήματα στην ομιλία του τραγουδιστή, γεγονότα που εγείρουν ερωτήματα για το αν ήταν σε θέση να υποβληθεί σε τέτοιου είδους ιατρική πράξη.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ρίχνουν την προσοχή τους στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ώστε να αποδειχθεί αν καθαρίστηκε το γεννητικό υλικό του τραγουδιστή.

Η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ενώ ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση ενώ όπως φάνηκε από τα δεδομένα του μηχανήματος, η θεραπεία είχε ξεκινήσει ήδη 45 λεπτά.

Εξετάζεται αν οι δύο γιατροί -Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα- προσπάθησαν να καθαρίσουν από αποδεικτικά στοιχεία το εν λόγω μηχάνημα, καθώς δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως είθισται.

Στον εισαγγελέα

Το ζευγάρι αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιων των δικαστικών αρχών για την υπόθεση.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι και η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να αξιολογήσει τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Χθες, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, βρέθηκαν για ενημέρωση οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο και εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ενέργειες που συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή.

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