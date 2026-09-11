Revenge porn με θύμα 17χρονη στη Θεσσαλονίκη – Δικογραφία σε βάρος 30χρονου

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Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση με θύμα 17χρονη, σχημάτισαν, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν καταγγελίας, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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