Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

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Μια επένδυση 63 εκατ. ευρώ, ένα ποσοστό 25% σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους της διεθνούς ιππασίας και μια προσωπική ρήξη που, σύμφωνα με τα ολλανδικά δικαστικά έγγραφα, είχε ξεσπάσει ήδη από το 2023 με πρωταγωνίστρια την Αθηνά Ωνάση, συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης που απασχολεί την Ολλανδική Δικαιοσύνη εδώ και λίγους μήνες.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η Corvallis Navigation SARL, εταιρεία συμφερόντων της Αθηνάς Ωνάση, η οποία κατέχει το 25% της JT Sports Holding, του ομίλου πίσω από το Global Champions Tour και το Global Champions League. Στις 28 Αυγούστου 2026, η Ondernemingskamer, το Εταιρικό Τμήμα του Εφετείου του Άμστερνταμ, απέρριψε το αίτημα της Corvallis για προκαταρκτική εξέταση μαρτύρων στην υπόθεση.

Η απόφαση δεν σημαίνει ότι η Ωνάση χάνει το 25% της εταιρείας ή ότι τα 63 εκατ. ευρώ θεωρούνται χαμένα. Η Corvallis εξακολουθεί να είναι μέτοχος της JT Sports Holding. Το δικαστήριο απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα για εξέταση μαρτύρων και υποχρέωσε την εταιρεία να καταβάλει δικαστικά έξοδα συνολικού ύψους 9.442 ευρώ, 4.721 ευρώ στην JT Sports Holding και άλλα 4.721 ευρώ στην εταιρεία του βασικού μετόχου.

Η μακρά σχέση της Ωνάση με τον Jan Tops

Η απόφαση, πέρα από τη δικαστική εξέλιξη, αποκαλύπτει και το παρασκήνιο μιας σχέσης που κρατούσε εδώ και χρόνια. Η Αθηνά Ωνάση και ο Jan Tops συνδέονταν επί χρόνια μέσα από τον κόσμο της διεθνούς ιππασίας. Ο Ολλανδός πρώην πρωταθλητής, έμπορος αλόγων και ιδρυτής του Global Champions Tour είχε δημιουργήσει στο Valkenswaard ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του παγκόσμιου jumping. Η κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση είχε βρεθεί από νωρίς στο συγκεκριμένο περιβάλλον, ενώ η επαγγελματική σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά σε στενή συνεργασία.

Τον Αύγουστο του 2015 η Αθηνά Ωνάση έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της Tops International Arena στο Valkenswaard. Την ίδια περίοδο είχε ήδη ανακοινωθεί η συμμετοχή της στη νέα Global Champions League, που αποτελούσε το επόμενο μεγάλο βήμα στο επιχειρηματικό οικοδόμημα του Tops.

Το 2016 η σχέση αυτή έγινε ακόμη πιο στενή. Την περίοδο που ο γάμος της Ωνάση με τον Βραζιλιάνο ιππέα Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο οδηγούνταν στη διάλυση, τα άλογά της μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Tops στο Valkenswaard, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στις σημαντικές αγορές αλόγων που πραγματοποιούσε.

Χαρακτηριστική ήταν η αγορά του MHS Going Global, τον Νοέμβριο του 2016. Η Ωνάση ταξίδεψε στην Ιρλανδία με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενη από τον Jan Tops και τη σύζυγό του, Edwina Tops-Alexander, για να δοκιμάσει το άλογο. Το τίμημα δεν ανακοινώθηκε επισήμως, αλλά οι εκτιμήσεις της εποχής τοποθετούσαν την αξία της αγοράς μεταξύ 10 και 12 εκατ. ευρώ.

Η σχέση των δύο πλευρών ήταν γνωστή στον διεθνή ιππικό χώρο, με το γερμανικό BUNTE να αναφέρεται στον Tops ως έναν από τους στενότερους ανθρώπους της Ωνάση, με σχεδόν πατρικό ρόλο στη ζωή της.

Η ρήξη και η επένδυση των 63 εκατ. ευρώ

Ωστόσο, οι δυο τους οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Στα επίσημα έγγραφα αναφέρεται ότι ο βασικός μέτοχος της JT Sports Holding διατηρούσε ήδη κατά τον χρόνο της επένδυσης του 2022 μια «πολύ μακρά και στενή σχέση» με τον πραγματικό δικαιούχο της Corvallis. Το 2023, όμως, οι σχέσεις διαταράχθηκαν σε τέτοιο βαθμό, που η Corvallis διέκοψε και την εμπορική της συνεργασία με την JT Sports Holding. Η ρήξη ήρθε μόλις έναν χρόνο μετά την είσοδο της Corvallis στην JT Sports Holding.

Η συμφωνία είχε υπογραφεί στις 23 Μαρτίου 2022 και η Corvallis απέκτησε το 25% έναντι 63 εκατ. ευρώ. Ο βασικός μέτοχος διατήρησε το 55%, ενώ από 10% κατέχουν η Qatar Holding LLC και η Perigo A.S. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι είχαν, βάσει της συμφωνίας, αυξημένα δικαιώματα συμμετοχής σε σημαντικές εταιρικές αποφάσεις.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2024 η Corvallis γνωστοποίησε ότι επιθυμούσε να πουλήσει το 25% της στον βασικό μέτοχο έναντι 63 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ίδιο ποσό που είχε καταβάλει για την απόκτηση του ποσοστού δύο χρόνια νωρίτερα, αλλά η πρόταση δεν έγινε δεκτή.

Στις 4 Οκτωβρίου 2024 ακολούθησε νέα επιστολή της Corvallis, στην οποία διατύπωνε σειρά αιτιάσεων για τη διοίκηση και την εταιρική διακυβέρνηση της JT Sports Holding. Παράλληλα, ενημέρωνε ότι από τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινούσε διαδικασία πώλησης των μετοχών της και ζητούσε τη δημιουργία data room, ώστε οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να μπορούν να πραγματοποιήσουν οικονομικό και νομικό έλεγχο.

Η διαφωνία για τα εμπιστευτικά στοιχεία

Ακολούθησε διαφωνία για την πρόσβαση στα εμπιστευτικά στοιχεία της εταιρείας. Η JT Sports Holding υποστήριζε ότι έπρεπε να προστατευθούν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα και ζητούσε να είναι και η ίδια συμβαλλόμενο μέρος στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τους υποψήφιους αγοραστές, με πρόβλεψη οικονομικών ρητρών.

Η Corvallis διαφωνούσε με τη διαδικασία και δεν επιθυμούσε να γνωστοποιεί εκ των προτέρων την ταυτότητα των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Το 2025 η JT Sports Holding κινήθηκε και η ίδια προς την κατεύθυνση αναζήτησης αγοραστή. Στις 13 Μαΐου ενημέρωσε την Corvallis ότι αναζητούσε δυνητικούς επενδυτές. Στις 27 Ιουνίου έκανε γνωστό ότι υπήρχε ενδιαφερόμενος και στις 13 Ιουλίου αποκάλυψε ότι επρόκειτο για επενδυτή private equity, ο οποίος είχε ήδη υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε συντάξει η ίδια η JT Sports Holding.

Η Corvallis δεν υπέγραψε το συγκεκριμένο έγγραφο και προχώρησε σε διαφορετική συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον ίδιο ενδιαφερόμενο. Οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε πλήρη ρήξη. Κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν διαφορές για αμοιβές διαχείρισης ύψους 250.000 ευρώ, αλλά και διάφορα αεροπορικά έξοδα με ετήσιο όριο 300.000 ευρώ.

Η προσφυγή και η πρώτη δικαστική ήττα

Η Corvallis προσέφυγε στην Ondernemingskamer στις 12 Φεβρουαρίου 2026, ζητώντας προκαταρκτική εξέταση μαρτύρων. Στις 2 Ιουνίου προσπάθησε να διευρύνει την υπόθεση, ζητώντας επίσημη έρευνα στη διοίκηση και τη λειτουργία της JT Sports Holding από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Παράλληλα, ζήτησε προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων τον διορισμό πρόσθετου ανεξάρτητου διαχειριστή και ανεξάρτητου προέδρου στο εποπτικό συμβούλιο. Το δικαστήριο δεν επέτρεψε την προσθήκη αυτού του αιτήματος στο συγκεκριμένο στάδιο, κρίνοντας ότι οι υπόλοιπες πλευρές και οι άλλοι μέτοχοι δεν θα είχαν επαρκή χρόνο για να προετοιμαστούν.

Η ακροαματική διαδικασία για την εξέταση των μαρτύρων έγινε στις 11 Ιουνίου. Μετά τη συνεδρίαση, το δικαστήριο έδωσε χρόνο στις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμβιβασμού. Οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία και στις 16 Ιουλίου 2026 ο δικηγόρος της Corvallis ενημέρωσε ότι είχαν αποτύχει, ζητώντας την έκδοση απόφασης.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 28 Αυγούστου και δεν δικαίωσε το αίτημα της εταιρείας συμφερόντων της Αθηνάς Ωνάση.

Το Εφετείο έκρινε ότι η Corvallis δεν είχε εξηγήσει με επαρκή ακρίβεια ποιες πρόσθετες πληροφορίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την εξέταση μαρτύρων και γιατί αυτές ήταν αναγκαίες, δεδομένου του υλικού που είχε ήδη στη διάθεσή της.

Η μάχη για την πώληση του 25%

Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια πώλησης του 25%, το δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα της Αθηνάς Ωνάση ότι η JT Sports Holding εμπόδιζε τη διαδικασία εξόδου. Αντίθετα, έκρινε εύλογες τις απαιτήσεις για προστασία των εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών και σημείωσε ότι η ίδια η εταιρεία είχε προτείνει διαδικασία πώλησης και είχε εντοπίσει υποψήφιους αγοραστές.

Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες τους επόμενους μήνες, εκτός αν οι δύο πλευρές προβούν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

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