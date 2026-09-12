Ασπίδα του Αχιλλέα: Κυβέρνηση, ΝΔ και βολική αντιπολίτευση τα δίνουν όλα για την εμπλοκή στους Ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με πολλές θριαμβολογίες, ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες τη νέα συμφωνία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ για την προμήθεια του αντιβαλλιστικού και αντιdrone θόλου που βάπτισαν «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το κόστος της «Ασπίδας» θα ξεπερνά τα 3,5 δισ., ενώ έρχεται να προστεθεί στα 3 δισ. για τις φρεγάτες Μπελαρά, στα 4,6 δισ. για τα F-35, στα 460 εκατ. για τις φρεγάτες Μπεργκάμινι… και ο λογαριασμός των εξοπλισμών για την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, που φορτώνεται στις πλάτες του λαού, δεν έχει όριο.

Η πρόκληση για τους εργαζόμενους είναι τεράστια, αν αναλογιστεί κανείς τα ψίχουλα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τον λαό από την ΔΕΘ την ώρα που η φοροληστεία το 2026 ξεπερνά τα 74 δισ. ευρώ, το ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ.. Αποδεικνύεται στην πράξη πως τα δισεκατομμύρια από την αφαίμαξη του λαού κατευθύνονται για τον αναπροσανατολισμό προς την πολεμική οικονομία και την συμμετοχή στα πολεμικά σχέδια. Είναι χαρακτηριστικό πως στο παζάρι με την κυβέρνηση του Ισραήλ, το επίδικο ήταν η συμμετοχή των ελληνικών μονοπωλίων κατά 25% στο «έργο» του θόλου, στηρίζοντας την κερδοφορία τους.

Η επιλογή για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» εντάσσεται στον σχεδιασμό έντασης της πολεμικής προετοιμασίας για την προώθηση των συμφερόντων των ελληνικών μονοπωλίων που υπηρετεί με ζήλο η ΝΔ και αντίστοιχα, το κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα του ευρωατλανικού δρόμου, με στρατηγική σύμπλευση, στηρίζοντας:

την αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή σε ανταγωνισμό με άλλες αστικές τάξεις,

τη συμμετοχή στη λεία από την μοιρασιά των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των νέων ενεργειακών και εμπορικών δρόμων που χαράσσονται με το αίμα των λαών,

την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και τις ΗΠΑ, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο, η σφαγή στην Παλαιστίνη, η κατοχή του νότιου Λιβάνου κ.α.

την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή στα ΕυρωΝΑΤΟϊκά πολεμικά σχέδια για την στήριξη της κερδοφορίας των οικονομικών ομίλων.

Η υπόθεση παίρνει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις από τις αποκαλύψεις πως η ελληνική κυβέρνηση -παρά τις προσπάθειες απόκρυψης- δεν θα ελέγχει καν τον «πηγαίο κώδικα» της Ασπίδας, δηλαδή η χρήση και η λειτουργία του θα εξαρτάται από το Ισραήλ.

Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι για να σχεδιάσουν το σύστημα, οι Ισραηλινοί χαρτογράφησαν όλο το ανάγλυφο και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Έχουν βάλει δηλαδή στο χέρι όλες τις ευαίσθητες υποδομές και άλλες κρίσιμες πληροφορίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τα συμφέροντά τους, ενδεχομένως και ενάντια στην Ελλάδα, αν προς τα κει φυσήξει ο ανεμοδείκτης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Χώρια η σκόπιμη ασάφεια από μέρους τους για την πραγματική επιχειρησιακή αξία του πανάκριβου συστήματος (που οι Ιρανοί έκαναν σουρωτήρι), όπως και το εγειρόμενο ζήτημα διαλειτουργικότητας με άλλα οπλικά συστήματα που ήδη χρησιμοποιεί η Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χρήση του «Αχιλλέα», σε πολεμικές συνθήκες.

Γεγονός είναι ότι η ανάπτυξη των στρατηγικών σχέσεων, πολιτικών, ενεργειακών και στρατιωτικών, με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο είναι σε έντονο ανταγωνισμό με το τουρκικό κράτος, τροφοδοτεί την αντιπαράθεση της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, επιδρά στην κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε βάρος των λαών.

Αποδεικνύεται πως η Ασπίδα του Αχιλλέα όχι μόνο δεν θα προστατεύει το λαό -όπως θέλουν να παρουσιάζουν- αλλά αποτελεί κερκόπορτα ανυπολόγιστων κινδύνων για τον λαό και τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Για όλους αυτούς του λόγους το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα να έρθει η συμφωνία για συζήτηση και ψήφιση και στην Ολομέλεια της Βουλής, να αποκαλυφθούν όλες οι επικίνδυνες πλευρές της.

*Ο Άρης Ευαγγελίδης είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ

Διαβάστε επίσης

Οι ιμπεριαλιστές μοιράζουν τη Μέση Ανατολή για τα συμφέροντα των μονοπωλίων

Γιατί ο Μητσοτάκης θα ανοίγει συνεχώς μέτωπα

Να μην παραδώσουμε την κρίση μας στους εμπόρους του φόβου και του πολέμου