Ενοίκια: Χάος με τις πληρωμές μέσω τραπεζών – Στον αέρα το μέτρο της 1ης Οκτωβρίου

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Στον αέρα βρίσκεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου, καθώς το κράτος ζητά από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν σε ένα νέο καθεστώς, χωρίς όμως να έχει ακόμη ολοκληρώσει την ψηφιακή υποδομή που απαιτείται για να το εφαρμόσει και να το ελέγξει.

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) φέρνει πλέον στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας παράτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΑΔΕ εξετάζουν τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης, καθώς το ΜΙΔΑ δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων.

Το ΜΙΔΑ αποτελεί ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία θα στηθεί το νέο σύστημα. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργείται ψηφιακός φάκελος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται στοιχεία ιδιοκτησίας και μίσθωσης και θα συνδέονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων θα καταβάλλονται τα ενοίκια. Χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία, η εφαρμογή του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Έξι μήνες παράταση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να μη δοθεί απλώς μια ολιγοήμερη μετάθεση, αλλά νομοθετική παράταση τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ.

Το σκεπτικό είναι ότι πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, να δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ολοκληρωθεί η καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων. Μόνο τότε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μπορεί να αρχίσει η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή και να υπάρχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου της μηνιαίας καταβολής των μισθωμάτων.

Ταυτόχρονα, ανοίγει και το ζήτημα των εξαιρέσεων. Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να μη συνοδεύονται από κυρώσεις οι πληρωμές με διαφορετικό τρόπο για ενοίκια έως 500 ευρώ τον μήνα και για μισθώσεις μεταξύ προσώπων άνω των 70 ετών. Στην ίδια κατηγορία ζητά να ενταχθούν περιπτώσεις όπου το ενοίκιο έχει ήδη προκαταβληθεί, έχει κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτο έναντι οφειλής, καθώς και ποσά που καταβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν αναγνωριστεί ως τραπεζική πληρωμή.

Ανοιχτό παραμένει και το τι θα συμβαίνει όταν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες. Η πρόταση είναι να επιτρέπεται η καταβολή ολόκληρου του ενοικίου σε κοινό λογαριασμό ή στον λογαριασμό ενός από τους συνιδιοκτήτες, αρκεί αυτός να έχει δηλωθεί στο ΜΙΔΑ.

Αντίστοιχη λύση ζητείται όταν τα μισθώματα εισπράττονται από πληρεξούσιους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το «πέναλτι» για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το ζήτημα της παράτασης αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το νέο καθεστώς συνοδεύεται από οικονομικές κυρώσεις και για τις δύο πλευρές της μίσθωσης.

Ο ενοικιαστής που θα πληρώνει με μετρητά θα χάνει την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, καθώς και κρατικές ενισχύσεις ή επιδόματα που συνδέονται με τη μίσθωση.

Ο ιδιοκτήτης, από την άλλη, εφόσον συνεχίσει να εισπράττει το μίσθωμα «στο χέρι», θα χάνει την έκπτωση 5% που αναγνωρίζεται στο εισόδημα από ακίνητα και συνεπώς θα πληρώνει υψηλότερο φόρο.

Με την 1η Οκτωβρίου να πλησιάζει και βασικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοικτές, η νέα παράταση δείχνει πλέον να αποτελεί το πιθανότερο σενάριο, προκειμένου να μη βρεθούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές αντιμέτωποι με κυρώσεις για ένα σύστημα που δεν έχει ακόμη στηθεί πλήρως.

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