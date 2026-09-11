search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 08:23
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

11.09.2026 06:20

Ενοίκια: Χάος με τις πληρωμές μέσω τραπεζών – Στον αέρα το μέτρο της 1ης Οκτωβρίου

11.09.2026 06:20
akinita_0801_1460-820_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στον αέρα βρίσκεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου, καθώς το κράτος ζητά από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν σε ένα νέο καθεστώς, χωρίς όμως να έχει ακόμη ολοκληρώσει την ψηφιακή υποδομή που απαιτείται για να το εφαρμόσει και να το ελέγξει.

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) φέρνει πλέον στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας παράτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΑΔΕ εξετάζουν τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης, καθώς το ΜΙΔΑ δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων.

Το ΜΙΔΑ αποτελεί ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία θα στηθεί το νέο σύστημα. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργείται ψηφιακός φάκελος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται στοιχεία ιδιοκτησίας και μίσθωσης και θα συνδέονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων θα καταβάλλονται τα ενοίκια. Χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία, η εφαρμογή του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Έξι μήνες παράταση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να μη δοθεί απλώς μια ολιγοήμερη μετάθεση, αλλά νομοθετική παράταση τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ.

Το σκεπτικό είναι ότι πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, να δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ολοκληρωθεί η καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων. Μόνο τότε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μπορεί να αρχίσει η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή και να υπάρχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου της μηνιαίας καταβολής των μισθωμάτων.

Ταυτόχρονα, ανοίγει και το ζήτημα των εξαιρέσεων. Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να μη συνοδεύονται από κυρώσεις οι πληρωμές με διαφορετικό τρόπο για ενοίκια έως 500 ευρώ τον μήνα και για μισθώσεις μεταξύ προσώπων άνω των 70 ετών. Στην ίδια κατηγορία ζητά να ενταχθούν περιπτώσεις όπου το ενοίκιο έχει ήδη προκαταβληθεί, έχει κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτο έναντι οφειλής, καθώς και ποσά που καταβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν αναγνωριστεί ως τραπεζική πληρωμή.

Ανοιχτό παραμένει και το τι θα συμβαίνει όταν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες. Η πρόταση είναι να επιτρέπεται η καταβολή ολόκληρου του ενοικίου σε κοινό λογαριασμό ή στον λογαριασμό ενός από τους συνιδιοκτήτες, αρκεί αυτός να έχει δηλωθεί στο ΜΙΔΑ.

Αντίστοιχη λύση ζητείται όταν τα μισθώματα εισπράττονται από πληρεξούσιους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το «πέναλτι» για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το ζήτημα της παράτασης αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το νέο καθεστώς συνοδεύεται από οικονομικές κυρώσεις και για τις δύο πλευρές της μίσθωσης.

Ο ενοικιαστής που θα πληρώνει με μετρητά θα χάνει την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, καθώς και κρατικές ενισχύσεις ή επιδόματα που συνδέονται με τη μίσθωση.

Ο ιδιοκτήτης, από την άλλη, εφόσον συνεχίσει να εισπράττει το μίσθωμα «στο χέρι», θα χάνει την έκπτωση 5% που αναγνωρίζεται στο εισόδημα από ακίνητα και συνεπώς θα πληρώνει υψηλότερο φόρο.

Με την 1η Οκτωβρίου να πλησιάζει και βασικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοικτές, η νέα παράταση δείχνει πλέον να αποτελεί το πιθανότερο σενάριο, προκειμένου να μη βρεθούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές αντιμέτωποι με κυρώσεις για ένα σύστημα που δεν έχει ακόμη στηθεί πλήρως.

Διαβάστε επίσης

Στεγαστική ασφυξία για νοικοκυριά και νέους με τα εισοδήματα να χάνουν τη μάχη των ενοικίων

Το κράτος συνεχίζει να παράγει «φέσια»: Στα 3,275 δισ. ευρώ τα χρέη προς ιδιώτες

ΔΕΘ: Περισσότερους δυσαρεστημένους παρά ευχαριστημένους άφησε το πακέτο – Οι ενστάσεις των κοινωνικών φορέων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SKOURIES_ELDORADO
BUSINESS

Σκουριές: Ξεκίνησε η παραγωγή χαλκού και χρυσού και πλησιάζει η ώρα της εμπορικής λειτουργίας

fourlis2
BUSINESS

Fourlis: Ανεβαίνουν οι πωλήσεις, πιέζονται τα κέρδη και το μεγάλο στοίχημα μεταφέρεται στο 2027

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για χτυπήματα κατά των Χούθι

peripolik new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Άγρια καταδίωξη μετά από καβγά στον δρόμο – Αυτοκίνητο παρέσυρε μοτοσικλέτα, πέντε προσαγωγές

epitokia xreos daneia ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλά επιτόκια: «Θηλιά» για τα νοικοκυριά – Χάνουν έναν μισθό ετησίως, «στεγνώνουν» οι επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 08:18
SKOURIES_ELDORADO
BUSINESS

Σκουριές: Ξεκίνησε η παραγωγή χαλκού και χρυσού και πλησιάζει η ώρα της εμπορικής λειτουργίας

fourlis2
BUSINESS

Fourlis: Ανεβαίνουν οι πωλήσεις, πιέζονται τα κέρδη και το μεγάλο στοίχημα μεταφέρεται στο 2027

trump bin salman usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για χτυπήματα κατά των Χούθι

1 / 3