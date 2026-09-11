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11.09.2026 00:33

Πολάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δύο άσχετοι πουλούσαν μαγικά φίλτρα και ελιξίρια νεότητας»

11.09.2026 00:33
pavlos-polakis

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Με μια αιχμηρή ανάρτηση με την ιδιότητά του ως γιατρός, ο Παύλος Πολάκης τοποθετείται μέσω facebook για τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει μέτρα από το υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους, καταγγέλλοντας ότι η παραϊατρική έχει λάβει διαστάσεις τεράστιες τα τελευταία χρόνια, ενώ κάνει λόγο για «”θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής από αμόρφωτους”, αγράμματος, αλμπάνηδες, ανειδίκευτους “συναδέλφους”».

Και προσθέτει,«Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς ή να κάνεις θυροειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Θερμα συλληπητηρια στην οικογενεια Του Γιωργου Μαζωνακη.
Ο θανατος του ,ηταν αδικος και εγκληματικος.
Αυτα που μαθαινω για τις συνθηκες ειναι απο ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΑ εως τρισαθλια!!
Οι διαστασεις που εχει παρει τα τελευταια χρονια η παραιατρικη ,οι εκτος ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΙΞΗΣ «θεραπειες αναγεννητικης Ιατρικης» απο αμορφωτους,αγραμματους,αλμπανηδες,ανειδικευτους «συναδελφους» και μη ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!!
Χρειαζονται μετρα τωρα από το Υπουργειο Υγειας και τους Ιατρικους συλλογους!!
Θα μιλησω αναλυτικα συντομα. Σημερα θα πω μονο μια κουβεντα για να καταλαβουμε το μεγεθος της ΑΛΗΤΕΙΑΣ απο δυο ασχετους και ανειδικευτους που πουλουσαν «μαγικα φιλτρα και ελιξηρια νεοτητας »:
Το να κανεις ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ σς ιδιωτικο ιατρειο σε πολυκατοικια ,ειναι σαν να χειρουργεις παχυ εντερο στο αγροτικο Ιατρειο που ειναι μεσα στο φαραγγι της Σαμαριας ,ή να κανεις θυρεοειδεκτομη μεσα σε ασανσερ!!!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ !!

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 00:45
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