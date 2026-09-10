Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια του Αλέκου Καλύβη

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«Αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη τον Αλέκο Καλύβη», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμα του για την απώλεια του αγωνιστή της Αριστεράς.

«Τον σύντροφο σε δύσκολους αγώνες, τον μαχητικό συνδικαλιστή, τον αφοσιωμένο αγωνιστή, που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπόθεση των εργαζομένων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η στράτευση στα ιδανικά της Αριστεράς, η εντιμότητα και η ευγένεια που τον χαρακτήριζαν, αφήνουν βαθύ αποτύπωμά στη σκέψη και τη δράση όλων μας.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

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