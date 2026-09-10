Το κυβερνητικό πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο το κράτος δικαίου και η εθνική ασφάλεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν η αποκατάσταση του κράτους δικαίου, η εθνική ασφάλεια, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Όπως ανέφερε η κ. Καρυστιανού, το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν πολύμηνης προετοιμασίας, με τη συμμετοχή ομάδων ειδικών και επαγγελματιών από την αγορά. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, κάνοντας αναφορές στα Μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία των Τεμπών, τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Predator, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της ΑΑΔΕ.

Δικαιοσύνη

Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάστηκαν είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπουργών, καθώς και η αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση ειδικών καθεστώτων ακαταδίωκτου και προνομίων, η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και η πλήρης ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισμό της απονομής της.

Εθνική ασφάλεια και Άμυνα

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, το πρόγραμμα προβλέπει νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, στη βάση ενός «Δόγματος ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επαναφορά του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κ. Καρυστιανού τάχθηκε ακόμη υπέρ παρεμβάσεων για τη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση των παραιτήσεων. Μεταξύ άλλων, προτείνονται αλλαγές στο βαθμολόγιο και η χορήγηση μισθολογικών επιδομάτων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί η συντήρηση του στρατιωτικού υλικού ούτε να μεταφερθεί σε ιδιωτικές εταιρείες.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η ίδρυση Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ισότιμου με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Δημογραφικό και μεταναστευτικό

Το δημογραφικό ζήτημα χαρακτηρίστηκε από την κ. Καρυστιανού ως «κορυφαία εθνική προτεραιότητα».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, στεγαστικές παρεμβάσεις για νέους και πολύτεκνους, μέτρα στήριξης της μητρότητας, καθώς και ειδικά κίνητρα για την εγκατάσταση πολιτών σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προτείνει αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων, σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για όσους δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Πρωτογενής τομέας και παραγωγή

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ των προτάσεων είναι η δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενούς Τομέα, η αντιμετώπιση των καρτέλ, η ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων και η καλύτερη σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση.

Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, αυστηρότεροι έλεγχοι στις εισαγωγές και στις ελληνοποιήσεις προϊόντων, μείωση του ενεργειακού κόστους για τους παραγωγούς, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνεται η αποσύνδεσή του από την ΑΑΔΕ και η υπαγωγή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο, σύμφωνα με την παρουσίαση, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερο έλεγχο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Παιδεία

Η Παιδεία χαρακτηρίζεται στο πρόγραμμα ως «πρώτιστη προτεραιότητα», με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να καλύπτουν όλο το εκπαιδευτικό φάσμα, από την προσχολική ηλικία έως την ανώτατη εκπαίδευση.

Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται δωρεάν στήριξη των γονέων από την εγκυμοσύνη έως την εφηβεία, αναβάθμιση των νηπιαγωγείων και των σχολικών υποδομών, καθώς και μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.

Προβλέπεται επίσης η παρουσία μόνιμων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία μέσα σε ορίζοντα τετραετίας.

Για το Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνεται νέο σύστημα αξιολόγησης. Σύμφωνα με την πρόταση, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αντιστοιχούν στο 40% της τελικής αξιολόγησης, οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου στο 30%, η προσωπική προσπάθεια και οι δραστηριότητες του μαθητή στο 20% και τα κοινωνικά κριτήρια στο 10%.

Παράλληλα, το Κίνημα τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ενίσχυση της έρευνας και την ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας τους.

Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι σέβεται το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο και το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για τους εκπαιδευτικούς, το Κίνημα προτείνει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μόνιμους διορισμούς, περιορίζοντας την εξάρτηση από τον θεσμό των αναπληρωτών.

Ενέργεια και οικονομία

Στον ενεργειακό τομέα προτείνεται μικτό μοντέλο αγοράς, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης της χώρας στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Παράλληλα, το Κίνημα τάσσεται κατά της πρόωρης απολιγνιτοποίησης και υπέρ της αξιοποίησης του λιγνίτη στο πλαίσιο ενός νέου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Στην οικονομία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προτάσεις για μειώσεις του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενικό ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βρεφικά προϊόντα, χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα φάρμακα, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ, καθώς και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο τραπεζικό σύστημα και στους servicers. Προτείνονται παρεμβάσεις για τον έλεγχο των σχέσεων μεταξύ τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, αλλά και μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κοινωνική πολιτική και αναπηρία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μέτρων κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στην παιδική φροντίδα, την οικογένεια, την ισότητα και την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας.

Για τα άτομα με αναπηρία προτείνονται, μεταξύ άλλων, καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και διατήρηση των παροχών μετά την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται καθολική πρόσβαση στον θεσμό του προσωπικού βοηθού και αναδιοργάνωση των ΚΕΠΑ.

«Κάθαρση και λογοδοσία»

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της, η πρόεδρος του Κινήματος υποστήριξε ότι οι προτάσεις της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είναι κοστολογημένες και συνοδεύονται από μέτρα για την εξοικονόμηση πόρων και τον περιορισμό της διαφθοράς.

Στις θεσμικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η καθιέρωση διαρκούς «πόθεν έσχες» για τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς και η μείωση του αριθμού των βουλευτών στους 200.

Το βασικό πολιτικό μήνυμα της παρουσίασης συνοψίστηκε στην ανάγκη για «κάθαρση και λογοδοσία». Η κ. Καρυστιανού παρουσίασε την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ως μια εναλλακτική πολιτική πρόταση, με στόχο, όπως ανέφερε, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, την οικονομία και το κράτος.

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: «Η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η λύση, αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία»

Μετωπική ΥΠΟΙΚ – Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ: Παραπλανείτε τους πολίτες – Έχετε έφεση στην υπερκοστολόγηση

Νέο «άδειασμα» Μαρινάκη σε Φλωρίδη: Καμία ένδειξη για θερμό επεισόδιο, μη δημιουργούμε πανικό στον κόσμο