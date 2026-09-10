Ζωή Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: «Η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η λύση, αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία»

Takeaways by to pontiki AI Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός της κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η ίδια ανακοίνωσε την κατάθεση τριάντα νομοσχεδίων στη Βουλή, τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική στήριξη και τη δημοκρατική αναζωογόνηση, ξεκινώντας από τις 5 Οκτωβρίου.

Κωνσταντοπούλου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει τη χώρα στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την προσήλωση του κόμματός της στις αρχές του.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ χαρακτήρισε το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης ως σκανδαλώδη δημόσια δαπάνη.

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Το σύνθημα ότι «η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση», επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που έδωσε την Πέμπτη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στα περίπτερα της οποίας η κ. Κωνσταντοπούλου θα περιοδεύσει το απόγευμα.

«Δεν παίζουμε βρώμικα όπως πολλοί άλλοι αριστερά και δεξιά, δεν κοροϊδέψαμε, δεν ξεχάσαμε τις δεσμεύσεις μας, δεν σταματήσαμε να βάζουμε τον άνθρωπο μπροστά. Και γι’ αυτό δεχόμαστε την τεράστια εμπιστοσύνη των πολιτών, την εισπράττουμε καθημερινά», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου για το κόμμα της, το οποίο συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως η Πλεύση Ελευθερίας διαθέτει ένα «ανοιχτό, πρωτοποριακό, βασικό ζωντανό πρόγραμμα» και πως «αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία». «Είμαστε η φωνή των πολιτών μέσα και έξω από τη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανακοίνωσε, δε, πως η Πλεύση Ελευθερίας προχωρά, αρχής γενομένης από τις 5 Οκτωβρίου και μέχρι τις εκλογές, στο «επόμενο βήμα». Το βήμα αυτό, όπως εξήγησε η κ. Κωνσταντοπούλου, είναι η κατάθεση τριάντα νομοσχεδίων στη Βουλή. Νομοσχέδια, τα οποία, όπως υπογράμμισε, θα δίνουν «λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πεδίο και πρόβλημα».

«Ο κ. Μητσοτάκης έφερε στη Βουλή νομοθετήματα καταστροφής, εμείς μιλάμε για νομοσχέδια δημιουργίας, ανασυγκρότησης, κοινωνικής στήριξης, δημοκρατικής αναζωογόνησης που θα κατατεθούν έως τις εκλογές και θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα»

Σε ερώτηση με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία μετά τις εθνικές εκλογές, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε: «Θα περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση μετά τις εκλογές. Κάποιοι βλέπουν ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης, ενώ όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα, με κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν φέρει τη χώρα έως εδώ».

Εμείς δεν έχουμε προσκόλληση, ούτε αγαπάμε τις καρέκλες», ανέφερε χαρακτηριστικά η . Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε: «Προσωπικά πέταξα μια από τις μεγαλύτερες καρέκλες του πολιτειακού συστήματος, την καρέκλα της προέδρου της Βουλής. Δεν είναι αυτοσκοπός μας να συμμετάσχουμε σε όποιο να ‘ναι σχήμα, γι’ αυτό δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες μας».

Επίθεση σε Τσίπρα και κυβέρνηση

Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «θα την καταργούσε», ενώ αναφερόμενη στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε πως «η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει να φοβηθεί πρόσωπα που είναι καταγέλαστα, όπως ο Τσίπρας», τον οποίο και αποκάλεσε «κακοσκηνοθετημένο Ροβινσώνα του γλυκού νερού».

Τέλος, με αφορμή την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε το έργο του μετρό ως «σκανδαλώδη δημόσια δαπάνη», ενώ για την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ευχήθηκε «να μην γίνει μια εκτρωματική έκταση προς τους πολίτες, όπως έκαναν με το Ελληνικό».

«Είναι μεγάλο κρίμα πως με τόσα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί, με τόσα έργα που έχουν διαφημιστεί, με τόσα δισεκατομμύρια που έχουν σκορπιστεί, η Θεσσαλονίκη δεν έχει δει εκείνη την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών της», συμπλήρωσε.

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