Δούκας για την «δωροδοκία» Τραμπ στους Αμερικανούς: Να μην καταλήξουν έτσι Ευρώπη και Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την «προσφορά» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στηλίτευσε ο δήμαρχος Αθηναίων, σε ανάρτησή του.
Ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι αλλάζει ο τρόπος που ασκείται η πολιτική, καθώς δεν υπάρχουν προγράμματα, ιδεολογίες και μεταρρυθμίσεις και έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για την Ευρώπη και την Ελλάδα, καλώντας τους πολιτικούς να πάρουν θέση.
«Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Η πολιτική όπως την ξέραμε αλλάζει τελείως πια.
Δεν υπάρχουν ούτε κοστολογημένα προγράμματα, ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε οράματα, ούτε ιδεολογίες. Τίποτα.
Δεν μπορεί η Ευρώπη και η Ελλάδα να καταλήξουν έτσι.
Πρέπει όλοι να πάρουμε θέση».
Διαβάστε επίσης:
Από τη σχολική ποδιά… στη «βλεφαρίδα τέντα» – Μαθήματα αισθητικής από τη Λατινοπούλου
Με την Αμάλ Αλαμουντίν συναντήθηκαν Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη – Τι συζήτησαν
Ο Φαραντούρης απαντά στον Φλωρίδη: Οι ένοπλες δυνάμεις και όχι το ποσοστό Μητσοτακη εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.