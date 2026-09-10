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10.09.2026 17:50

Δούκας για την «δωροδοκία» Τραμπ στους Αμερικανούς: Να μην καταλήξουν έτσι Ευρώπη και Ελλάδα

10.09.2026 17:50
DOUKAS NEW

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Την «προσφορά» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στηλίτευσε ο δήμαρχος Αθηναίων, σε ανάρτησή του.

Ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι αλλάζει ο τρόπος που ασκείται η πολιτική, καθώς δεν υπάρχουν προγράμματα, ιδεολογίες και μεταρρυθμίσεις και έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για την Ευρώπη και την Ελλάδα, καλώντας τους πολιτικούς να πάρουν θέση.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η πολιτική όπως την ξέραμε αλλάζει τελείως πια.

Δεν υπάρχουν ούτε κοστολογημένα προγράμματα, ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε οράματα, ούτε ιδεολογίες. Τίποτα.

Δεν μπορεί η Ευρώπη και η Ελλάδα να καταλήξουν έτσι.

Πρέπει όλοι να πάρουμε θέση».

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