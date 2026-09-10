Θάνατος Μαζωνάκη: Η άγνωστη λιποθυμία τέσσερις μέρες πριν τον θάνατο του και η κατάθεση της γιατρού 

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Αρρυθμίες φαίνεται πως παρουσίαζε τις τελευταίες μέρες η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο Mega, ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε λιποθυμικό επεισόδιο σε εστιατόριο της Νέας Ερυθραίας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί το εστιατόριο με άλλα τρία άτομα και ενώ δείπνιζαν κατέρρευσε στο τραπέζι.

Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του τον έβγαλαν από την πίσω πόρτα ώστε να μην γίνει αντιληπτός, ενώ μετά από λίγο τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

«Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα. Τον έβγαλαν έξω από την πίσω πόρτα. Γύρω στις 7 το απόγευμα συνέβησαν όλα αυτά. Φαινόταν από τον τρόπο που το χειρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να πάρει έκταση το θέμα».

«Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δηλαδή 20:30 – 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα. Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή – μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω».

Τι κατέθεσε η γιατρός

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα, που θα του έκανε την πλασμαφαίρεση, υποστήριξε στην κατάθεση της ότι το 2021 του είχε κάνει υδραφαίρεση και ότι την Τρίτη έκαναν μία συμβουλευτική. Για την κατάσταση της υγείας του μόλίς έφτασε στο ιατρείο είπε ότι ήταν επιβαρυμένη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Δεν ήταν καλά όταν έφτασε στο ιατρείο. Εγώ του πρότεινα να κάνει τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω τη θεραπεία και κατέρρευσε. Καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ, η πρώτη επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν την Τρίτη. Είχα να τον δω από το 2021».

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