Μυστικά συστήματα που χρησιμοποίησε το Ισραήλ σε μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα αποκαλύπτονται σε νέο ντοκιμαντέρ

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Μαρτυρίες 24 ισραηλινών στρατιωτικών αποκαλύπτουν τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τις μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων.

Η ταινία NAZA των βραβευμένων με Όσκαρ Ισραηλινών σκηνοθετών Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ, «Naza», προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Πέμπτη ως το μοναδικό ντοκιμαντέρ που διεκδικεί το βραβείο Χρυσού Λέοντα.

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα ακρωνύμιο του ισραηλινού στρατού που χρησιμοποιείται ευφημιστικά για να αναφερθεί σε πολίτες που αναμένεται να σκοτωθούν σε στρατιωτική επίθεση. Περιλαμβάνει εκτενείς μαρτυρίες από ισραηλινούς αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και στρατιώτες που συμμετείχαν στην παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως δολοφονία Παλαιστινίων πολιτών.

Οι συνεντεύξεις τραβήχτηκαν τη νύχτα σε στέγες στο Τελ Αβίβ, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω των κινδύνων που ενέχει η δημόσια αποκάλυψη των πολεμικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ. Η εμφάνιση και οι φωνές των συμμετεχόντων στην ταινία τροποποιήθηκαν ψηφιακά για να συγκαλύψουν την ταυτότητά τους.

Οι συνεντευξιαζόμενοι περιγράφουν λεπτομερώς τις μυστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, με συστήματα που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη και έχουν κατασκευαστεί για τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού πιθανών στόχων χαμηλού επιπέδου της Χαμάς, με βομβαρδισμούς στα σπίτια τους τη νύχτα, γνωρίζοντας ότι οι επιθέσεις θα σκότωναν και τις οικογένειές τους.

Ο ισραηλινός στρατός χάκαρε τηλέφωνα για να εντοπίσει την τοποθεσία τέτοιων στόχων και άκουγε κρυφά τις συνομιλίες με τις συζύγους και τα παιδιά τους λίγο πριν σκοτωθούν όλοι.

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο σχετικά με την καταστροφή γειτονιών όπου ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι έως και το 25% των κατοίκων εξακολουθούσαν να καταφεύγουν στα σπίτια τους, τη συστηματική πυρπόληση σπιτιών αμάχων και τη δολοφονία αμάχων σε ένα σημείο διανομής τροφίμων.

Ο Άμπραχαμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βενετία την Πέμπτη: «Μόλις είπαμε σε αυτούς τους αξιωματικούς: “Παρακαλούμε περιγράψτε μας τι κάνατε. Πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα; Σχεδιάστε το για εμάς”. Μερικές φορές, απλώς κάνοντας τις ερωτήσεις, παίρνεις τις απαντήσεις.

«Μερικοί από αυτούς δεν εξέφρασαν μεταμέλεια και κάποιοι το έκαναν. Κάποιοι μίλησαν με αδιαφορία, κάποιοι με υπερηφάνεια».

Αρκετοί από τους ερωτηθέντες εργάζονταν σε μια μυστική μονάδα πληροφοριών που αναφέρεται απευθείας στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας είπε ότι η αποστολή τους ήταν να «εμποδίσουν την ειρήνη».

«Φτιάξαμε αυτήν την ταινία από αίσθημα υποχρέωσης να χρησιμοποιήσουμε τη θέση μας ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι για να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τις μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων για τις οποίες είναι υπεύθυνη η χώρα μας», ανέφεραν οι Άμπραχαμ και Σορ στη δήλωσή τους ως σκηνοθέτες.

Red carpet at Gaza war film 'NAZA' premiere in Venice https://t.co/VqjdlpJfYK September 10, 2026

Οι σκηνοθέτες τόνισαν ότι η ταινία δεν επικεντρώνεται σε «σποραδικά εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται από αδίστακτους στρατιώτες». «Είναι στις ίδιες οι εντολές, οι πολιτικές, οι αποδεκτές πρακτικές, η γλώσσα και η λογική που καθιστούν δυνατές αυτές τις πρακτικές, και τους ανθρώπους που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτών», είπαν. «Το σύστημα και τα γρανάζια του».

Το NAZA βασίζεται σε αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το ισραηλινοπαλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine, το εβραϊκό μέσο Local Call και την εφημερίδα Guardian μεταξύ 2023 και 2025. Γυρίστηκε και δημιουργήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω του κινδύνου για τις εμπιστευτικές δημοσιογραφικές πηγές, και το περιεχόμενό του παρέμεινε ένα επτασφράγιστο μυστικό πριν από την πρεμιέρα της Πέμπτης.

Ο Πολ Λιούις, επικεφαλής ερευνών της Guardian και εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, περιέγραψε το NAZA ως το αποκορύφωμα «χρόνων επίπονης εργασίας για την αποκάλυψη και την επαλήθευση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών στη Γάζα».

Ο Άμπραχαμ είπε ότι η δημιουργία του ντοκιμαντέρ έδωσε χώρο για να διερευνηθεί ο συλλογικός αντίκτυπος αυτού του έργου. «Σε αυτή την ταινία μιλάμε σε 24 άτομα. Εξετάζουμε συστήματα μαζικών δολοφονιών. Υπάρχει κάτι στον κινηματογράφο που σου επιτρέπει να εξερευνήσεις δομές και συστήματα και πώς τα συνδυάζεις».

Πριν από την πρεμιέρα, ο Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ταινία NAZA θα ήταν «πραγματικά πρωτοποριακή», αποκαλώντας την «ένα πολιτικά ανατρεπτικό και κινηματογραφικά εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο».

«Δεν είναι απλώς μια συλλογή συνεντεύξεων», ανέφερε ο Μπαρμπέρα, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Cinecittà News. «Τους χρειάστηκαν τρία χρόνια για να πείσουν αυτούς τους ισραηλινούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού να μοιραστούν το έργο που έκαναν όταν ξεκίνησε η εισβολή στη Γάζα και σας διαβεβαιώνω ότι οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές».

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από το 2023 έχουν σκοτώσει περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους πολίτες, και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 174.000 άλλους, που αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερο από το 10% του προπολεμικού πληθυσμού της Γάζας.

Οι ισραηλινοί περιορισμοί στις αποστολές τροφίμων προκάλεσαν έναν ανθρωπογενή λιμό το περασμένο καλοκαίρι, και ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε ή κατέστρεψε περισσότερα από τα τρία τέταρτα των σπιτιών, έτσι οι επιζώντες Παλαιστίνιοι είναι πλέον στοιβαγμένοι σε καταυλισμούς με σκηνές με ελάχιστη πρόσβαση σε καθαρό νερό ή αποχέτευση.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 μεταφέρθηκαν στη Γάζα από μαχητές. Η πλειονότητα των νεκρών και των ομήρων ήταν άμαχοι.

Οι Άμπραχαμ και Σορ ήταν δύο από τους τέσσερις συν-σκηνοθέτες της ταινίας «No Other Land», η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2025.

Συνδέοντας τις δύο ταινίες, οι σκηνοθέτες είπαν: «Στην ταινία No Other Land (Καμία άλλη γη), περάσαμε πέντε χρόνια, μαζί με τους [Παλαιστίνιους συν-σκηνοθέτες] Basel Adra και Hamdan Ballal, καταγράφοντας τον στρατό να καταστρέφει παλαιστινιακά σπίτια, προκειμένου να σκιαγραφήσουμε μια ευρύτερη εικόνα ενός συστήματος κατοχής και εθνικής υπεροχής που στοχεύει στην απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη».

«Στο ΝΑΖΑ, συνδέουμε με παρόμοιο τρόπο τις κουκκίδες ενός συστήματος, συλλέγοντας τις μαρτυρίες δύο δωδεκάδων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών και απεικονίζοντας τα στρατιωτικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να διαπράξουν αυτό που μια επιτροπή του ΟΗΕ και οι κορυφαίες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο έχουν χαρακτηρίσει ως γενοκτονία».

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