«Avengers: Doomsday»: 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις τρεις μήνες πριν από την πρεμιέρα (videos)

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Η επερχόμενη υπερπαραγωγή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, «Avengers: Doomsday», έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά, λίγους μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Disney, πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.

Πρόκειται για το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών που αποκάλυψε πρόσφατα η Disney στο συνέδριο CinemaCon, υποσχόμενο τις «μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο καθηλωτικές» προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τα στοιχεία των προπωλήσεων για το «Doomsday» ανακοινώθηκαν από τον ανώτερο εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της Walt Disney Company, Χιου Τζόνστον (Hugh Johnston), στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, όπως αναφέρει το Variety.

"Avengers: Doomsday" has already made $50 million in domestic pre-sales, three months before the movie’s Dec. 18 release date.https://t.co/OWn0TtpeFU pic.twitter.com/w0bnq8RDZc — Variety (@Variety) September 9, 2026

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo), η ταινία συγκεντρώνει ένα πρωτοφανές πλήθος υπερηρώων της Marvel, από τους Avengers και τους Fantastic Four, μέχρι τους Thunderbolts και τους X-Men. Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον πλέον αμείλικτο εχθρό που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ, τον Victor Von Doom.

Στον ρόλο του κακού του MCU επιστρέφει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.), κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή μετά τον θάνατο του Tony Stark/Iron Man στο φινάλε του «Avengers: Endgame».

Παράλληλα, ο Κρις Έβανς (Chris Evans) επανέρχεται ως Steve Rogers/Captain America και ο Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth) ως Thor, πλαισιωμένοι από τον Πολ Ραντ (Paul Rudd – Ant-Man), τη Λετίσια Ράιτ (Letitia Wright – Black Panther), τον Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan – Winter Soldier), τον Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston – Loki) και τον Σίμου Λιου (Simu Liu – Shang-Chi).

Επιπλέον το «Doomsday» αποτελεί την ένταξη στο MCU σειράς ηθοποιών από το σύμπαν των «X-Men» της Fox, μετά την εξαγορά της από τη Disney. Στους γνώριμους ρόλους τους επιστρέφουν οι Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart – Professor X), Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen – Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden – Cyclops), Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer – Beast), Ρεμπέκα Ρομίν (Rebecca Romijn – Mystique), Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming – Nightcrawler), αλλά και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) ως Gambit.

Το παρών δίνουν επίσης οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Fantastic Four: First Steps», Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal) ως Mister Fantastic, Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby) ως Invisible Woman, Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) ως Human Torch και Έμπον Μος-Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach) ως Thing, όπως και το καστ των «Thunderbolts», συμπεριλαμβανομένων των Φλόρενς Πιου (Florence Pugh – Yelena Belova), Ντέιβιντ Χάρμπουρ (David Harbour – Red Guardian), Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman – Sentry), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell – U.S. Agent) και Χάνα Τζον-Κέιμεν (Hannah John-Kamen – Ghost).

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