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10.09.2026 19:33

«Κρατάω την τεράστια καρδιά σου και τη γενναιοδωρία σου» –  Το ευχαριστώ του παραολυμπιονίκη Γιάννη Σεβδικαλή στον Γιώργο Μαζωνάκη 

10.09.2026 19:33
Giannis-Sevdikalis

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Μία άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε ο παραολυμπιονίκης Γιάννης Σεβδικαλής.

Ο παραολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι πριν από 14 χρόνια που έπαθε το ατύχημα είχε που οδήγησε στον διπλό ακρωτηριασμό του, δούλευε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μόλις έμαθε για το το ατύχημα στάθηκε στο πλευρό του, στηρίζοντας τον οικονομικά και ανεβάζοντας το ηθικό του.

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Γίαννης Σεβδικάλης εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Θαύμα».

Η ανάρτηση του Γιάννη Σεβδικάλη

Γιώργο μου… Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω.

​Ήμουν μόλις 21 χρόνων, ένα παιδί που δούλευε σερβιτόρος στο μαγαζί που τραγουδούσες… όταν έγινε το ατύχημα με το τρένο που είχε ως αποτέλεσμα τον διπλό ακρωτηριασμό μου. Η ζωή μου ανατράπηκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν αμέσως κοντά μου.

Στάθηκες δίπλα μου με κάθε τρόπο, οικονομικά, πρακτικά, μα πάνω απ’ όλα ανθρώπινα. Σε κάθε σου μήνυμα και σε κάθε μας συνάντηση, από τότε μέχρι σήμερα, με έλεγες «ήρωά μου». Μια κουβέντα που με γέμιζε δύναμη σε στιγμές που πάλευα να σταθώ ξανά στα πόδια μου.

​Με τίμησες βαθιά όταν μου ζήτησες να είμαι στο βιντεοκλίπ για το «Θαύμα». Δεν ήταν απλώς ένα γύρισμα για μένα, ήταν ένα κομμάτι ζωής που μοιραστήκαμε, μια υπενθύμιση ότι τα θαύματα γίνονται όταν υπάρχει αγάπη και πίστη.

​Μαζί με τη Σοφία, σου είχαμε φτιάξει ένα κολιέ που είχαμε χαράξει το μονόγραμμά σου. Δεν προλάβαμε να στο δώσουμε ποτέ… Θα το κρατήσω όμως για πάντα σαν φυλαχτό, όπως ακριβώς θα κρατήσω μέσα μου την τεράστια καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου και όλα όσα έκανες για μένα όταν το είχα περισσότερο ανάγκη.

​Σε ευχαριστώ για όλα, από τα βάθη της καρδιάς μου.

Καλό ταξίδι στο φως, αδερφέ μου»

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