Μητσοτάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» με ορίζοντα το 2030, στοχεύοντας στην ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη της οικογένειας.

Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 1,5 δισ. ευρώ.

Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν ετήσια ενίσχυση, ενώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ έως το 2028, ενώ παράλληλα θεσπίζονται αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων.

Στον τομέα της ενέργειας και της στέγασης, το σχέδιο περιλαμβάνει μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και όπως σημειώνει, πρόκειται για μια «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. pic.twitter.com/IcXyqemz6b — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2026

Για τις επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50%, ότι καταργείται το τέλος επιτηδεύματος και ότι διατίθενται 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων και στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, υπογραμμίζει ότι όσοι είναι άνω των 65 ετών λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ για τους αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, αναφέρεται, επίσης, στον κατώτατο μισθό, ο οποίος, όπως είπε, αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ το 2028, καθώς και στην περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, τονίζει ότι στο Δημόσιο, οι μισθοί αυξάνονται έως 80 ευρώ τον μήνα και θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027.

Στον τομέα της στέγασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει τη δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου», ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς.

Για την ενέργεια, σημειώνει ότι στόχος είναι η μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%, ενώ από τον Ιανουάριο οι χρεώσεις στους οικιακούς λογαριασμούς μειώνονται κατά 50%.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα μέτρα για την οικογένεια: Για τους τρίτεκνους, όπως είχε πει, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί.

Παράλληλα, με τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά», το κράτος διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο. Επιπλέον, 400 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα και υποδομές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τέλος, χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις αυτές «ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη», με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030.

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: «Η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η λύση, αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία»

Μετωπική ΥΠΟΙΚ – Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ: Παραπλανείτε τους πολίτες – Έχετε έφεση στην υπερκοστολόγηση

Νέο «άδειασμα» Μαρινάκη σε Φλωρίδη: Καμία ένδειξη για θερμό επεισόδιο, μη δημιουργούμε πανικό στον κόσμο











