Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής της Αριστεράς Αλέκος Καλύβης – Θλίψη για τον αδόκητο χαμό

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Έφυγε από τη ζωή, μετά από μακρόχρονη και σκληρή μάχη με την ασθένεια, ο Αλέκος Καλύβης, μία από τις αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του συνδικαλιστικού κινήματος και της Αριστεράς τις τελευταίες δεκαετίες.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά, αποχαιρετώντας «με οδύνη και απέραντο σεβασμό τον σύντροφο, συναγωνιστή και φίλο Αλέκο Καλύβη».

Γεννημένος το 1953 στην Αθήνα, ο Αλέκος Καλύβης συνέδεσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του με το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα και από το 1978 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα. Το 1980 εξελέγη στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, ενώ από το 1983 έως το 1987 διετέλεσε γενικός γραμματέας του ΣΥΕΤΕ.

Από την ΟΤΟΕ και τη ΓΣΕΕ στην πολιτική Αριστερά

Η παρουσία του στο συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίστηκε σε κεντρικό επίπεδο. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ από το 1991 έως το 1994, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, φτάνοντας στη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Συνομοσπονδίας, από την οποία αποχώρησε το 2009.

Παράλληλα ήταν ενεργός πολιτικά επί δεκαετίες. Υπήρξε για χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ και, μετά το 1991, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και του Αριστερού Ρεύματος. Αργότερα συμμετείχε στα κορυφαία όργανα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ευθύνη για τον πολιτικό σχεδιασμό και συμμετέχοντας στην επεξεργασία του προγράμματος του κόμματος.

Το 2015 ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, η υπογραφή του τρίτου μνημονίου αποτέλεσε το σημείο της οριστικής πολιτικής ρήξης του με την τότε ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Αύγουστο του 2015 παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας, της οποίας υπήρξε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.

Παρέμεινε σταθερά παρών στις πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις της ΛΑΕ. Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια τοποθέτησή του το 2016, όταν, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα, επέμενε ότι «η Αριστερά είναι αλλού», μέσα στους κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες.

Μια ζωή στο συνδικαλιστικό και κοινωνικό κίνημα

Η δράση του Αλέκου Καλύβη δεν περιορίστηκε στα κομματικά όργανα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των κινημάτων των ευρωπορειών κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, συμμετείχε στο Συντονιστικό του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, ενώ είχε παρουσία και στην Επιτροπή Απασχόλησης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Ταυτόχρονα ασχολήθηκε συστηματικά με τα ζητήματα της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών δικαιωμάτων, γράφοντας πλήθος άρθρων και μελετών για το συνδικαλιστικό κίνημα, την οικονομία, την ευρωπαϊκή πολιτική και τα κοινωνικά προβλήματα.

Συλλυπητήρια μηνύματα από τα κόμματα της Αριστεράς

Με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά αποχαιρετά «με οδύνη και απέραντο σεβασμότον σύντροφο, συναγωνιστή και φίλο Αλέκο Καλύβη».

Στην ανακοίνωσή της η ΛΑΕ αναφέρεται στην συνδικαλιστική, κοινωνική, και πολιτική δράση του Αλέκου Καλύβη:



«Έφυγε από την ζωή, μετά από μακρόχρονη και σκληρή μάχη με την ασθένεια, ο Αλέκος Καλύβης, συνδικαλιστής, κοινωνικός αγωνιστής και πολιτικό στέλεχος της Αριστεράς με τεράστια κοινωνική και πολιτική δράση.



Γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα και εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα.

Από το 1978 και μετά ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση και το 1980 εκλέχτηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ).

Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων (1983-1987), γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ (1991-1994) και από το 1995 εκλέχτηκε στη διοίκηση, στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Προεδρείο της ΓΣΕΕ, στην οποία ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος μέχρι το 2009.



Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ επί πολλά χρόνια, μετά το 1991 ιδρυτικό μέλος

του Συνασπισμού και του Αριστερού Ρεύματος, διετέλεσε μέλος της ΚΠΕ και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Το

καλοκαίρι του 2015, μετά την διαφωνία με την υπογραφή του 3ου μνημονίου

από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την «Αριστερή Πλατφόρμα» και συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής

Ενότητας, της οποίας υπήρξε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο Αλέκος Καλύβης υπήρξε πρότυπο συνδικαλιστή και κοινωνικού αγωνιστή,

βαθύς γνώστης και μελετητής των κοινωνικών προβλημάτων και ακούραστος

στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Έχει γράψει πολλά

άρθρα και εργασίες γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και για

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ευρωπαϊκά θέματα.



Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των κινημάτων των ευρωπορειών κατά της

νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και ιδρυτικό μέλος και στέλεχος του

Συντονιστικού του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Ήταν μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων καθώς και μέλος της διοίκησης του Αρχείου Ιστορίας Συνδικάτων.



Ο Αλέκος Καλύβης υπήρξε πολυσχιδής και χαρισματική προσωπικότητα,

συνδικαλιστής με βαθύ πολιτικό προβληματισμό, υπηρέτησε το μαζικό

κίνημα και την Αριστερά με απόλυτη ανιδιοτέλεια.



Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του, όλοι εμείς που συνεργασθήκαμε μαζί

του επί πολλά χρόνια, αισθανόμαστε απέραντη θλίψη για τον θάνατό του

αλλά και τιμή γιατί συμπορευτήκαμε μαζί του. Η Λαϊκή Ενότητα –

Ανυπότακτη Αριστερά αποχαιρετά με οδύνη και σεβασμό τον σύντροφο Αλέκο Καλύβη και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην σύντροφό του Μαίρη, στους γιούς του Γιώργο και Οδυσσέα και σε όλους τους οικείους του».

Τα συλλυπητήριά τους εκφράζουν με ανακοινώσεις τους τα κόμματα της Αριστεράς και συγκεκριμένα το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΜεΡΑ25: «Στοχοπροσηλωμένος στην υπόθεση της Αριστεράς»

«Ο Αλέκος Καλύβης, που έφυγε σήμερα, υπήρξε ένας πολύ αγαπητός συναγωνιστής για πολλές και πολλούς από εμάς» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΜεΡΑ25.

«Ενεργός συνδικαλιστής για όλα τα χρόνια της εργασίας του στην εθνική τράπεζα και στην ομοσπονδία των τραπεζών, πρωτεργάτης του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, στοχοπροσηλωμένος στην υπόθεση της Αριστεράς, μελετηρός, στοχαστικός, διαλλακτικός και διαλεκτικός ταυτόχρονα, ήπιος, υπέρμαχος του διαλόγου και της ανταλλαγής επιχειρημάτων. Κυρίως ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος.

Το ΜέΡΑ25 εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους στενούς του συντρόφους».

Νέα Αριστερά: «Αγαπητός σε συντρόφους και αντιπάλους»

Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετά «τον σύντροφο μας Αλέκο Καλύβη» η Νέα Αριστερά.

«Η συμβολή του στους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες των τελευταίων δεκαετιών ήταν καθοριστική», σημειώνει στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της, όχι μόνο λόγω της αγωνιστικότητάς του, των βαθέων γνώσεών του και της απαρέγκλιτης στράτευσής του στην Αριστερά και στο πλευρό των εργαζομένων.

Ο Αλέκος Καλύβης ήταν ένας πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος προσηνής και μειλίχιος, και γι’ αυτό πειστικός και αγαπητός σε συντρόφους και αντιπάλους.

Συμπορευτήκαμε μαζί για χρόνια, δώσαμε μάχες στα κινήματα και στην κοινωνία στο πλευρό των εργαζόμενων και των καταπιεσμένων. Στον Συνασπισμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Αυτόνομη Παρέμβαση, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και σε κάθε πρωτοβουλία απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, τον ρατσισμό και τον πόλεμο.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνοδοιπόρους του.

Αγαπημένε μας σύντροφε Αλέκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

ΣΥΡΙΖΑ: Ουσιαστική η συμβολή του στη συγκρότηση του χώρου μας – Δούρου: Υπήρξε «οδοδείκτης» για τη γενιά μας

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Από το 1978 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, της οποίας υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος έως το 2009.

Η πολιτική του διαδρομή ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Επιτροπής Προγράμματος και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού συνέβαλε ουσιαστικά στην πολιτική και προγραμματική συγκρότηση του χώρου μας.

Η δράση του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα καθώς συνέδεσε την ελληνική Αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνημα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση.

Οι πολιτικές μας διαδρομές μπορεί να διαφοροποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν διαγράφεται όμως μια κοινή ιστορία δεκαετιών, ούτε η συμβολή του στους αγώνες, στις ιδέες και στη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζουμε στην οικογένειά του, στους δύο γιους του, στους συντρόφους, στους φίλους και στους οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια».

«Για τη δική μας τη γενιά ο Αλέκος ανήκει στους “οδοδείκτες”» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. «Με ήθος και ευγένεια χαράσσει δρόμο, ποιώντας αριστερό ήθος. Είναι αυτός που σκιαγραφεί μια διαδρομή που τότε φάνταζε δύσβατη όμως αργότερα γίνεται μεγάλο μονοπάτι σε μεγάλο βαθμό και χάρη στον ίδιο και τη συνεπή και ανιδιοτελή προσφορά του στο μαζικό κίνημα και την Αριστερά».

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