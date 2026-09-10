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10.09.2026 18:32

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Ανείπωτη θλίψη στο τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

10.09.2026 18:32
kideia sminagou phantom – new

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Μέσα σε βαρύ, πένθιμο κλίμα, εψάλη η νεκρώσιμη ακολουθία για τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου στον ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων,  στις 16:30, που σκοτώθηκε στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα μαζί με τον συνάδελφό του επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, η κηδεία του οποίου τελέστηκε νωρίτερα στον Πύργο.

 Το καλυμμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο του σμηναγού, συνόδευε η οικογένειά του, ενώ άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδιδε τιμές. 

Η σωρός έφτασε στο Ναό  μία ώρα πριν την εξόδιο ακολουθία. Οι τραγικοί γονείς του ,η αδελφή του, η σύζυγός του, συγγενείς και φίλοι του είπαν το σπαρακτικό τελευταίο αντίο.  

Στην κηδεία παρέστησαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, βουλευτές από την Ήπειρο και ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος εν αποστρατεία Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ανάμεσα στα δεκάδες στεφάνια ήταν και εκείνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Αβάσταχτος ο πόνος στον Ιερό Ναό, όπου επρόκειτο το  Σάββατο, να βαπτιστεί η 5 μηνών κορούλα του σμηναγού. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για την οικογένεια Πέτρου.

Πλήθος κόσμου από τα Ιωάννινα, τα Πράμαντα χωριό της μητέρας του και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, χωριό του πατέρα του, με λίγα λουλούδια αποχαιρέτησαν το δικό τους πιλότο.

 Τα λόγια τους συγκλονίζουν .«Πετούσε με το αεροπλάνο χαμηλά  πάνω από τα σπίτια  μας για να μας χαιρετήσει. Έσκιζε τον ουρανό.. ξέραμε… ήταν ο Δημήτρης μας».

Οι συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν συγκλονισμένοι και μετά πιο θερμά λόγια και μια υπόσχεση. Ήταν και η οικογένεια τους, ήταν ο φίλος, ο αδελφός .«Μαζί με την Δώρα φέρατε στην ζωή ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι που μπορεί να μην σε γνωρίσει από κοντά, αλλά από νωρίς κατάλαβε πόσο καταπληκτικό πατέρα έχει….από εκεί που βρίσκεσαι θα την προστατεύεις παντοτινά. Θέλουμε να ξέρεις πως θα κάνουμε το ίδιο και εμείς οι συνάδελφοί σου…Θέλουμε να ξέρεις πως αυτό που συνέβη είναι δυσβάσταχτο…».

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