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10.09.2026 18:53

Στη Νίκαια θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

10.09.2026 18:53
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Μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης επισήμανε ότι η κηδεία θα τελεστεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια.

«Το πότε θα γίνει είναι άγνωστο ακόμη, αφού αναμένεται να ολοκληρωθεί πρώτα η νεκροψία νεκροτομή. Επιθυμία της οικογένειας είναι να ταφεί στη γενέτειρά του, τη Νίκαια», είπε μιλώντας στο MEGA.

Εντωμεταξύ, η οικογένεια του όρισε τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Το αίτημα της οικογένειας οδήγησε και στην αναβολή για αύριο της νεκροτομής της σορού του τραγουδιστή.

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