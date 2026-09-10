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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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10.09.2026 19:57

Στο Ολυμπιείο η Αμάλ Κλούνεϊ για την εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός»

10.09.2026 19:57
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Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν τις 18:30 η Αμάλ Αλαμουντίν στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση στον Ναό του Ολύμπιου Διός

​Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.

​Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώνεται το βράδυ με επίσημο δείπνο στις 20:30 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί θα παραβρεθεί ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία πρόκειται να απευθύνει και ομιλία.

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