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10.09.2026 20:00

«Artificial»: Ο Andrew Garfield είναι ο ιδρυτής της OpenAI, Sam Altman, στο teaser trailer της νέας ταινίας του Luca Guadagnino (photos/videos)

10.09.2026 20:00
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credit: NEON

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Η Neon κυκλοφόρησε πρόσφατα το teaser trailer της ταινίας «Artificial» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino), η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) ως ο ιδρυτής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν (Sam Altman). Στο επίκεντρο της ταινίας είναι το σκάνδαλο που ξέσπασε όταν απολύθηκε ξαφνικά το 2023 και στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκε μόλις πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το Variety.

Ο Γκάρφιλντ πρωταγωνιστεί ως Άλτμαν εν μέσω της πίεσης του ανταγωνισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον Άικ Μπάρινχολτζ (Ike Barinholtz) ως συνιδρυτή της OpeAI, Έλον Μασκ (Elon Musk).

Στο trailer, ο Άντριου Γκάρφιλντ ως Άλτμαν κατεβαίνει τη σκάλα μιας πολυτελούς έπαυλης και μπαίνει σε ένα υπόγειο που περιέχει δεκάδες πολυβόλα.

«Το μέλλον είναι αναπόφευκτο», λέει ο Άλτμαν. «Οι χώρες θα καταρρεύσουν. Οι βιομηχανίες θα καταρρεύσουν. Και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αυτόν τον νέο κόσμο».

Η Μόνικα Μπαρμπάρο (Monica Barbaro) υποδύεται την πρώην CTO του OpenAI, Μίρα Μουράτι (Mira Murati), ο Γιούρα Μπορίσοφ (Yura Borisov) που έκανε την εμφάνισή του στο «Anora», είναι ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ (Ilya Sutskever) και ο Μαρκ Ράιλανς (Mark Rylance) υποδύεται τον βραβευμένο με Νόμπελ Τζέφρι Χίντον (Geoffrey Hinton).

«Δεν γνωρίζω τον Σαμ Άλτμαν. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο Γκάρφιλντ σε συνέντευξή του στο Esquire. «Αλλά νομίζω ότι όποιος αναλαμβάνει αυτό το επίπεδο ευθύνης για μια εταιρεία ή μια τεχνολογία που πρόκειται να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ψυχή της ανθρωπότητας [πρέπει να έχει] μια συγκεκριμένη ικανότητα να αποστασιοποιείται», ανέφερε.

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 21:30
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