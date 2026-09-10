Δούρου από Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. «έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί χθες»

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Ούτε η κυβέρνηση «της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που γονάτισαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ούτε «τα αυτοαποκαλούμενα και αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικά κόμματα» έχουν τολμήσει να αμφισβητήσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Επισήμανε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και «τα τελευταία 10 χρόνια έχει υποστεί πολλά λουκέτα και έχει υποστεί την μήνιν της “έκθεσης Πισσαρίδη” να εξαφανιστεί ».

«Είμαστε σήμερα εδώ όχι για να υποσχεθούμε. Είμαστε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε προτάσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί από χθες. Τόσο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όσο και για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που ταλανίζει τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά» υπογράμμισε.

H κα Δούρου σημείωσε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για για προγραμματική σύγκλιση με τα κόμματα της Αριστεράς, «δεν σημαίνει ότι δεν θεωρούμε ότι έχουμε προγραμματικές διαφορές».

« Άλλο η απορρόφηση και άλλο η προγραμματική συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς τόνισε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στην αλήθεια και στέκεται απέναντι στο κυβερνητικό ψέμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να υπάρξει για παράδειγμα η 13η σύνταξη ή για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση».

«Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να σταματήσουν να συνηγορούν σε αυτό το ψέμα. Περιθώριο υπάρχει, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση», πρόσθεσε.

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