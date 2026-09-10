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10.09.2026 22:07

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Ελβετία με τουριστικό λεωφορείο

10.09.2026 22:07
elvetia astynomia

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Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην Ελβετία με την εμπλοκή τουριστικού λεωφορείου. Αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ των περιοχών Σους και Ζέρνεζ.

Λίγο πριν από τις 20:10, η Αστυνομία του Καντονιού Graubünden ανακοίνωσε ότι αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση. Υπήρξαν επίσης αρκετοί τραυματίες, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Σύμφωνα με δημοσίευμα του 20 Minuten, το τουριστικό λεωφορείο ανήκε σε ολλανδική εταιρεία.

Όπως δήλωσε η αστυνομία του καντονιού, λίγο πριν από τις 20:00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας), το όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν τουριστικό λεωφορείο.

Λόγω του τροχαίου, ο δρόμος μεταξύ Ζερνέζ και Σους έκλεισε. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Graubünden, δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική διαδρομή (παράκαμψη). Ασθενοφόρα και ελικόπτερα διάσωσης έχουν ήδη αποχωρήσει από το σημείο.

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