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10.09.2026 21:54

Φενερμπαχτσέ-Ρόμα 1-1, Αϊντχόφεν-Σαχτάρ 1-1 στην τελευταία ημέρα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League

10.09.2026 21:54
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Χωρίς νικητή και με το ίδιο σκορ (1-1) ολοκληρώθηκαν οι δύο αναμετρήσεις με τις οποίες ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία ημέρα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ρόμα πήραν προβάδισμα στις έδρες των Αϊντχόφεν και Φενέρμπαχτσε, ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν τα γκολ ισοφάρισης στο ίδιο λεπτό του β’ ημιχρόνου (48′), χωρίς ν’ αλλάξει τίποτα στη συνέχεια των αναμετρήσεων.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση, Σαχτάρ Ντόνετσκ, μπήκε με θετικό αποτέλεσμα στη League Phase κι απέδειξε ότι διαθέτει ένα σύνολο που μπορεί να έχει μία πολύ καλή πορεία. Το συγκρότημα του Αρντά Τουράν προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Μεντόσα, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Ντεστ διαμόρφωσε το τελικό σκορ. 

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ που παρέταξε ο Αρντά Τουράν (4-4-2): Ρίζνικ, Μπόνταρ, Μάρλον, Ελίας (66′ Τραορέ), Πέδρο Ενρίκε, Ισάκε (89′ Κρίσκιβ), Βινίσιους, Ματβιένκο, Οτσερέτκο, Άλισον (89′ Φερέιρα), Μεντόσα (66′ Μεντόσα).

Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να βλέπει όλο το ματς από τον πάγκο, η Ρόμα έφυγε αήττητη από την Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ. Ο Κριστάντε στο 39′ έβαλε μπροστά στο σκορ του «Ρωωμαίους», για να «γράψει» το τελικό 1-1 ο Μπράουν.

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