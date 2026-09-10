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10.09.2026 21:20

Αλλάζει ο καιρός σε… φθινοπωρινό στυλ από το Σάββατο – Η ανάρτηση Κολυδά

10.09.2026 21:20
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Μπορεί ο Σεπτέμβριος, στις αρχές του τουλάχιστον, να θύμιζε Αύγουστο θερμοκρασιακά, φαίνεται όμως ότι αρχίζει να φαίνεται δειλά το φθινόπωρο.

Με ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κάνει λόγο για μια Ευρώπη σε δύο εποχές, καθώς στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη ο καιρός έχει ήδη έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και περάσματα μετώπων, ενώ αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη —και στην Ελλάδα— εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι.

Αυτό όμως θα αλλάξει από το Σάββατο, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες. Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ένας χαρακτηριστικός και “ξεχασμένος” για κάποιους , χάρτης επιφανείας με τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα που τα συνοδεύουν, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή εικόνα του καιρού στην Ευρώπη.

Μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών, από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, χωρίζει ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές εποχές. Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη ο καιρός έχει ήδη έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και περάσματα μετώπων. Αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη —και στην Ελλάδα— εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, φαίνεται ότι θα αρχίσει να αλλάζει και στη χώρα μας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες. Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση».

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 21:30
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