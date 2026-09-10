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10.09.2026 21:17

Ryanair: O Ο’Λίρι αμφισβητεί ότι Σέρβος βγήκε κατά το ήμισυ από το παράθυρο

10.09.2026 21:17
ryanair

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι αμφισβήτησε ότι ο Σέρβος επιβάτης βγήκε κατά το ήμισι από το παράθυρο στην πτήση FR1879 από Θεσσαλονίκη με προορισμο το Μέμινγκεν της Γερμανίας.

«Δεν βρισκόταν εν μέρει έξω από το παράθυρο. Κανένα τμήμα του προσώπου του δεν βγήκε έξω από το παράθυρο. Δεν θεωρούμε ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο, αν και ο ίδιος σίγουρα παρασύρθηκε προς αυτό υπό ιδιαίτερα δραματικές συνθήκες», είπε στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στο Δουβλίνο.

Ο Μάικλ Ο’Λίρι πρόσθεσε ότι «Σίγουρα, στο τέλος της διαδικασίας, θα αμφισβητήσουμε το ότι οποιοδήποτε τμήμα της ανατομίας του βγήκε έξω από το παράθυρο» και τόνισε ότι  «δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός».

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς υποστήριξε ότι αφού έσπασε το παράθυρο βρέθηκε η δεξιά πλευρά του έξω. Τους ισχυρισμούς του έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι επιβάτες που έτρεξαν για να τον συγκρατήσουν.

«Ξαφνικά ακούω έναν πάρα πολύ δυνατό κρότο. Με χτυπάει ένα κύμα αέρος. Γυρνάω το κεφάλι μου προς τα δεξιά και είδα τον άνθρωπο με το δεξί πάνω μέρος του σώματος έξω από το παράθυρο, είχε μείνει μέσα η αριστερή μεριά. Ένα κομμάτι του προσώπου του από την αριστερή μεριά είχε ζαρωθεί, ήταν σαν πλαστελίνη γιατί κόλλησε στο παράθυρο. Η πίεση από έξω ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Έβαλα όλη μου τη δύναμη και όλο μου το βάρος που θα μπορούσα να τον τραβήξω μέσα. Δεν τα κατάφερα. Για αυτό αστραπιαία φώναξα “βοήθεια”. Δεν τον άφηνα γιατί έλεγα θα φύγει. Με βοήθεια, όλοι μαζί, καταφέραμε και τον βάλαμε μέσα στο αεροπλάνο», περιέγραφε η επιβάτιδα που καθόταν δίπλα στον  Κάροβιτς και προσπάθησε πρώτη να τον συγκρατήσει. 

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