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10.09.2026 21:18

Η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο ζητά κατ’ οίκον κράτηση πριν από τη δίκη, επικαλούμενη «σοβαρό» καρδιακό πρόβλημα

10.09.2026 21:18
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Η σύζυγος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, ζήτησε αργά την Τετάρτη από ομοσπονδιακό δικαστή να την αφήσει ελεύθερη εν αναμονή της δίκης, επικαλούμενη «σοβαρή» καρδιακή πάθηση.

Στο αίτημα, ο δικηγόρος της Φλόρες, Μαρκ Ντόνελι, δήλωσε ότι «αξίζει την ευκαιρία να περιμένει τη δίκη της ενώ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό», προκειμένου να αναρρώσει από τον συνιστώμενο καρδιακό καθετηριασμό, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο επεμβατικές καρδιακές επεμβάσεις.

«Πριν από τη στρατιωτική εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, η κα Φλόρες ντε Μαδούρο ήταν σωματικά υγιής και δεν λάμβανε καμία συνεχή φαρμακευτική αγωγή, εκτός από μια μηνιαία ένεση για τον έλεγχο της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας», δήλωσε ο Ντόνελι.

Τώρα, η Φλόρες λαμβάνει πολλά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου ενός για την αντιμετώπιση πιθανής καρδιακής προσβολής, ενώ συνεχίζει να ακολουθεί τις ιατρικές συστάσεις να υποβληθεί σε εξετάσεις και χειρουργική επέμβαση, είπε.

Ο Ντόνελι είπε ότι η Φλόρες δεν έχει λάβει τη μηνιαία ένεση για την πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας από τότε που φυλακίστηκε.

Η 69χρονη Φλόρες και ο 63χρονος Μαδούρο κρατούνται σε φυλακή του Μπρούκλιν από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το ζευγάρι στο σπίτι τους στο Καράκας σε νυχτερινή επιδρομή και τους οδήγησαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες τον Ιανουάριο.

Το ζευγάρι κατηγορήθηκε ομοσπονδιακά για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, καθώς και για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών. Ο Μαδούρο κατηγορείται επίσης για συνωμοσία ναρκωτικών-τρομοκρατίας.

Στο κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς στο Μανχάταν ισχυρίστηκαν ότι ο Μαδούρο και οι συνεργοί του «επί δεκαετίες συνεργάζονται με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκράτες στον κόσμο και βασίζονταν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους σε όλη την περιοχή για να διανέμουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι Μαδούρο και Φλόρες έχουν δηλώσει αθώοι για όλες τις κατηγορίες και έχουν προγραμματιστεί να δικαστούν τον Ιούνιο. Αντιμετωπίζουν πιθανές ισόβιες ποινές κάθειρξης εάν οι ένορκοι τους κρίνουν ένοχους.

Την περασμένη εβδομάδα, ζήτησαν από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει το κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι έχουν ασυλία από διώξεις ως ηγέτης και πρώτη κυρία ξένης χώρας.

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