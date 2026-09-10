Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με ασθενή να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που ξεψύχησε ο τραγουδιστής

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Λίγες ώρες πριν το ζευγάρι των γιατρών που περιέθαλψε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, συλληφθεί για θανατηφόρα έκθεση, το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο στο οποίο φαίνεται ασθενής, η οποία υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από την γιατρό, Ιωάννα Γάκα, μία εκ των συλληφθέντων.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, που παρουσίασε το Mega, η ασθενής, που φέρεται να πάσχει από ALS, περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη θεραπεία ως ιδιαίτερα θετική. Όπως αναφέρει, η διαδικασία είχε ως στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η θεραπευτική προσέγγιση συνδυάστηκε και με θεραπεία βλαστοκυττάρων.

«Αυτή την εβδομάδα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της ίασής μου. Την Τρίτη και χθες Πρωτομαγιά έκανα δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης. Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και άχρηστα στοιχεία που βαραίνουν το σώμα. Αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρία έκανα και θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω. Η αναγέννηση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχω ξαναγράψει και συνεχίζεται δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόκτορα Ι. Γ. και στην υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση τους σε όλη τη διαδικασία. Ένιωσα ασφάλεια, στήριξη και εμπιστοσύνη», ανέφερε η ασθενής περιγράφοντας την εμπειρία της στο εν λόγω ιατρείο.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί ιατρική διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται διαχωρισμός του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Η χρήση και οι ενδείξεις της καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ιατρείο της οδού Καρνεάδου δεν είχε άδεια να πραγματοποιεί μια τόσο πολύπλοκή ιατρική πράξη, η οποία πρέπει να γίνεται αυστηρά μέσα σε νοσοκομειακά ιδρύματα υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

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