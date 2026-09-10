ΝΥΤ: Οι παρασκηνιακές κινήσεις του Τζέι Ντι Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν και η προσπάθεια για «γείωση» με την σκληρή πραγματικότητα

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επικοινώνησε απευθείας με στρατιωτικούς διοικητές για να συλλέξει ωμές εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι διοικητές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την εξάντληση κρίσιμων αποθεμάτων πυρομαχικών, τονίζοντας τους κινδύνους για την αποτρεπτική ικανότητα των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες παγκόσμιες δυνάμεις.

Ο Βανς ενσωμάτωσε αυτές τις ανησυχητικές αναφορές στις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για το κόστος και τις προοπτικές της σύγκρουσης.

Παρά τη δημόσια ρητορική της κυβέρνησης περί επιτυχίας, οι ιδιωτικές διαπιστώσεις για την ανθεκτικότητα του Ιράν και τις ελλείψεις εξοπλισμού συνέβαλαν τελικά στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης από την αμερικανική πλευρά.

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε το ασυνήθιστο βήμα την άνοιξη και το καλοκαίρι να τηλεφωνήσει απευθείας στους στρατιωτικούς διοικητές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Ασία, ζητώντας τις ανεπιφύλακτες εκτιμήσεις τους για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times.

Ο Βανς, ο οποίος εξαρχής αντιτάχθηκε στον πόλεμο και του είχε ανατεθεί από τον Πρόεδρο Τραμπ να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης, ήθελε τις ατομικές κρίσεις των διοικητών, με τα δικά τους λόγια, προτού αυτές ενσωματωθούν σε μια άποψη του Πενταγώνου.

Οι συζητήσεις ανέλυσαν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των τακτικών, των εκτιμήσεων για τις απώλειες, του τι θα έκαναν οι Ιρανοί στο Στενό του Ορμούζ, του πόσο προσαρμόσιμοι είχαν γίνει και του πόσο μεγάλη τιμωρία μπορούσε να αντέξει η κυβέρνησή τους. Ο Βανς ζήτησε επίσης μια λεπτομερή καταγραφή του τι παρέμενε στα αποθέματα των διοικητών και του πώς η μεταφορά όπλων στη Μέση Ανατολή θα επηρέαζε την ικανότητά τους να αποτρέψουν την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Σε αυτό το τελευταίο σημείο, οι διοικητές ήταν ευθείς. Ανησυχούσαν περισσότερο για τα εξαντλημένα αποθέματα αναχαιτιστικών Patriot, της ραχοκοκαλιάς της αεράμυνάς τους. Μέχρι τα τέλη της άνοιξης, ένα θέατρο επιχειρήσεων είχε μειωθεί σε λιγότερα από 100. Ο πόλεμος είχε επίσης εξαντλήσει τα αποθέματα σε Συστήματα Τακτικών Πυραύλων Στρατού, τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 190 μίλια, μαζί με τα αποθέματα των Πυραύλων Ακριβείας Κρούσης, τα οποία προορίζονταν να τα αντικαταστήσουν. Τα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών όπως αυτά, είπαν στον αντιπρόεδρο, ήταν τα χαμηλότερα που είχαν δει ποτέ.

Αυτή η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερους από έξι νυν και πρώην αξιωματούχους, στους οποίους χορηγήθηκε ανωνυμία για να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Ο Βανς έφυγε από ορισμένες από τις συνομιλίες του σχετικά με τη συνολική στρατηγική και τις προοπτικές επιτυχίας, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν μαζί του. Οι αξιολογήσεις κατέστησαν σαφή τον εξαιρετικό πόνο που ήταν έτοιμη να υπομείνει η ιρανική κυβέρνηση στον αγώνα της για επιβίωση, καθώς και την περιορισμένη προσφορά αμερικανικών αμυντικών όπλων που ήταν διαθέσιμα για να εμποδίσουν τα αντίποινα του Ιράν ή για να αντιμετωπίσουν απειλές αλλού.

Ο αντιπρόεδρος ενσωμάτωσε αυτά τα μαθήματα στις ιδιωτικές του συνομιλίες με τον Τραμπ και τον στενό τους κύκλο. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος άκουγε περισσότερα στις ενημερώσεις του από τον στρατηγό Νταν Κέιν, τον πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού, σχετικά με την πίεση στα αμερικανικά αποθέματα και την ανθεκτικότητα των ιρανικών δυνάμεων, κάτι που ο Τραμπ αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει.

Οι αφηγήσεις των αξιωματούχων, συνολικά, δείχνουν πώς ο Βανς προσπάθησε να αναδείξει ένα μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας σχετικά με τον πόλεμο. Βοήθησαν επίσης να δοθούν απαντήσεις σε έντονα συζητημένα ερωτήματα σχετικά με το τι είδους πληροφορίες για τον πόλεμο λαμβάνει ο Τραμπ και από ποιον. Και για τον Βανς, ο οποίος είχε περιορισμένη εμπειρία στην εθνική ασφάλεια πριν γίνει αντιπρόεδρος, δείχνουν πώς είναι τώρα βυθισμένος σε έναν δαπανηρό και ασαφή πόλεμο που θα μπορούσε να τον επισκιάσει σε μια πιθανή προεδρική εκστρατεία του 2028.

Υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ των δυσάρεστων ιδιωτικών εκτιμήσεων που έλαβε ο Βανς και αυτών που έχουν δηλώσει δημόσια κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου. Ο Τραμπ συνέχισε να ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, ότι ο ιρανικός στρατός έχει συντριβεί και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τις προμήθειες όπλων των ΗΠΑ. Και ο Βανς υποβάθμισε πρόσφατα την ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο.

Κατ’ ιδίαν, ο πρόεδρος έχει εκφράσει την οργή του για τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που περιγράφουν λεπτομερώς τα μειωμένα αποθέματα, αποκαλώντας τους δημοσιογράφους «προδότες» επειδή δημοσίευσαν το θέμα. Μετά την κάλυψη του θέματος, κυβερνητικοί ερευνητές υπέβαλαν δεκάδες ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς στο Πεντάγωνο σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους. Άλλοι αξιωματούχοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο να σηματοδοτήσουν αδυναμία στην Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες παρακολουθούν στενά τα αμερικανικά αποθέματα.

Οι κλήσεις του Βανς προς τους διοικητές έγιναν εν γνώσει του προέδρου, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, του στρατηγού Κέιν, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, και της Σούζι Γουάιλς, της αρχηγού του προσωπικού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση.

Ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «για να διασφαλιστεί ότι η ομάδα του προέδρου λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός έχει διευκολύνει την άμεση πρόσβαση στους διοικητές των μαχητικών ομάδων για τον αντιπρόεδρο και άλλα ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου».

Ωμές και αφιλτράριστες εκτιμήσεις

Πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ο Χέγκσεθ και ο στρατηγός Κέιν είχαν περιορίσει τον σχεδιασμό σε έναν ασυνήθιστα μικρό κύκλο αξιωματικών στο Πεντάγωνο και στην Κεντρική Διοίκηση για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και για την αποτροπή πιθανών διαρροών. Βασικοί αξιωματούχοι, όπως το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπουργοί Ενέργειας, αποκλείστηκαν από τις συναντήσεις σχεδιασμού πριν από τον πόλεμο.

Αυτή η μυστικότητα άφησε τους διοικητές σε όλο τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι μέχρι περίπου μια εβδομάδα πριν από την πτώση των βομβών, όταν έφτασαν μυστικά μηνύματα από το Πεντάγωνο που τους διέταζαν να μεταφέρουν συγκεκριμένα πυρομαχικά, σε συγκεκριμένες ποσότητες, στην Κεντρική Διοίκηση, η οποία διευθύνει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση, και δεν χρειάστηκε καμία.

Η προσπάθεια του Βανς να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τον πόλεμο ξεκίνησε νωρίς.

Μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη του πολέμου, ο Βανς είπε στους συναδέλφους του ότι ήθελε πιο λεπτομερείς ενημερώσεις για να διαμορφώσει τις απόψεις του και να συμβουλεύσει καλύτερα τον Τραμπ. Ο στρατηγός Κέιν, από την πλευρά του, έβλεπε τη δουλειά του ως παροχή στον πρόεδρο αμερόληπτων στρατιωτικών επιλογών και όχι ως υπεράσπιση. Θα ερμήνευε τις προθέσεις του Τραμπ και θα του υπέδειξε τρόπους για να τις επιτύχει. Για κάθε επιλογή, θα τόνιζε τις δευτερεύουσες παραμέτρους, τους κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις.

Αλλά δεν θα έλεγε στον πρόεδρο ποια επιλογή να επιλέξει, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν άμεσα τις παρουσιάσεις του. Ο αντιπρόεδρος αναζήτησε ένστολους στρατιωτικούς αξιωματικούς που θα προσέφεραν ωμές και αδιαμφισβήτητες απόψεις και συστάσεις, και θα ενσωμάτωνε ό,τι άκουγε στις δικές του συμβουλές προς τον πρόεδρο.

Η αντίθεση του Βανς στον πόλεμο δεν ήταν μυστική μέσα στον Λευκό Οίκο. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της 28ης Φεβρουαρίου, τάχθηκε κατά της επιχείρησης σε συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Κινήσεων, κατά καιρούς προς σημαντική ενόχληση του Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους που συζήτησαν το θέμα με τον πρόεδρο. Αλλά μόλις ο Τραμπ πήρε την απόφασή του, ο Βανς υπερασπίστηκε την απόφαση δημόσια, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια τεταμένων τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

Ο αντιπρόεδρος έγινε επίσης το δημόσιο πρόσωπο της ειρηνευτικής προσπάθειας, διεξάγοντας μια σειρά συνομιλιών που κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης τον Ιούνιο. Το 60ήμερο παράθυρό του έληξε τον Αύγουστο χωρίς συμφωνία και με τις δύο πλευρές να φαίνονται να έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από ό,τι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ δεν είχε σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο ο πόλεμος να διαρκέσει αρκετά ώστε να επιβαρύνει τα αμερικανικά πυρηνικά αποθέματα. Ήταν μόλις πια έτοιμος για την επιτυχία της γρήγορης στρατιωτικής επίθεσης για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν συνεργαστεί για να επιτεθούν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε διάστημα 12 ημερών τον προηγούμενο χρόνο. Πριν ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν, ανέμενε κατ’ ιδίαν ότι η κυβέρνηση εκεί θα κατέρρεε μέσα σε λίγες μέρες.

Καθώς ο Βανς έκανε τις δηλώσεις του, οι μάχες διήρκεσαν πολύ πέρα ​​από το χρονικό περιθώριο των περίπου έξι εβδομάδων που είχαν αρχικά προβλέψει οι σχεδιαστές του Πενταγώνου για την εκστρατεία. Ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, πέρα ​​από τον αντιπρόεδρο, δεν πίστευαν ότι είχαν αρκετά σαφή κατανόηση του πόσο πολύ οι επιθέσεις είχαν αλλάξει τον τρόπο σκέψης της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, οι διοικητές διατάχθηκαν να μεταφέρουν περισσότερα από τα πυρομαχικά τους. Παρακολουθούσαν με ανησυχία καθώς τα αποθέματά τους μειώνονταν.

Μέχρι τον Απρίλιο, ο Τραμπ μπορούσε να δει ότι ο πόλεμος δεν πήγαινε όπως ήλπιζε. Εξουσιοδότησε την ομάδα του – συμπεριλαμβανομένου του Βανς, του γαμπρού του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ – να ξεκινήσει την αναζήτηση ενός πλαισίου και τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μια συμφωνία που θα άφηνε τον έλεγχο στους αυταρχικούς ηγέτες της χώρας. Οι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις τηλεφωνικές κλήσεις με τους διοικητές δεν μπόρεσαν να πουν ποιο ρόλο, αν έπαιξαν, τα ευρήματα του αντιπροέδρου στη στροφή του προέδρου προς τη διπλωματία.

Ένας δαπανηρός και ασαφής πόλεμος

Ο Βανς δεν είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος που διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εθνική ασφάλεια. Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε τον Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ ως τον δεύτερο αντιπρόεδρό του λόγω της εμπειρίας του στην εξωτερική πολιτική. Και ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι ήταν η κινητήρια δύναμη στην έναρξη και τη διεύθυνση των πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Ο Βανς επικοινώνησε απευθείας με τον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος διοικεί τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, και με αξιωματικούς στην Ευρώπη και την Ασία — θέατρα που δεν εμπλέκονται άμεσα στη μάχη του Ιράν, αλλά των οποίων τα όπλα και ο εξοπλισμός έχουν αποσυρθεί για να την υποστηρίξουν.

Ο Βανς έχει αποκτήσει φήμη εντός της κυβέρνησης Τραμπ για την εμβάθυνσή του σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, μια συνήθεια που ορισμένοι αξιωματούχοι θαυμάζουν και άλλοι θεωρούν υπερβολικά ασαφή. Ενώ ο Τραμπ εργάζεται με τρόπο που αφήνει ακόμη και τους βοηθούς του να μαντεύουν πώς καταλήγει σε αποφάσεις, ο Βανς παρακολουθεί με εμμονή τις καθημερινές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, της εσωτερικής δυναμικής του ιρανικού πολιτικού συστήματος και της προέλευσης των αξιολογήσεων των μυστικών υπηρεσιών.

Ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, του έχει δώσει άμεση πρόσβαση σε αναλυτές της υπηρεσίας. Ο Βανς γνωρίζει μερικούς από αυτούς με το μικρό τους όνομα και τηλεφωνεί στα γραφεία τους για να ρωτήσει για ακατέργαστες πληροφορίες ή στοιχεία στην πρωινή του ενημέρωση, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα του αντιπροέδρου για λεπτομέρειες, ο Χέγκσεθ έβαλε το Γραφείο Πληροφοριών του Ναυτικού να γράφει στον Βανς καθημερινές αναφορές για το Στενό του Ορμούζ, τις οποίες λαμβάνουν πλέον και άλλοι ανώτεροι βοηθοί του Τραμπ, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Αυτές οι αναφορές περιγράφουν ποια πλοία διέρχονται από το στενό, τις σημαίες τους και το φορτίο τους. Ο στρατηγός Κέιν στέλνει στον Βανς προεπισκοπήσεις και ανακεφαλαιώσεις των αμερικανικών επιθέσεων με τις λεπτομέρειες που συνήθως προορίζονται για τους αξιωματικούς που τις διευθύνουν. (Ο ίδιος ο στρατηγός Κέιν είναι γνωστό ότι επικοινωνεί απευθείας με ανώτερους αξιωματικούς της CIA, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής σταθμών σε ζώνες συγκρούσεων, προκειμένου να ζητήσει τις επιτόπιες αξιολογήσεις τους, δήλωσαν αξιωματούχοι.)

Αλλά μια τέτοια πρόσβαση αποτελεί εξαίρεση. Για τους περισσότερους ανώτερους αξιωματούχους, οι πληροφορίες σχετικά με τον πόλεμο παραμένουν δυσεύρετες.

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